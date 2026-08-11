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El Banco Nación presentó un plan para comprar un auto 0km en hasta 48 cuotas

El Banco Nación confirmó un nuevo plan de financiamiento con una automotriz para acceder a un auto 0 kilómetros. Cómo acceder.

Banco Nación y Volkswagen con propuestas para adquirir un 0km.

Banco Nación y Volkswagen con propuestas para adquirir un 0km.

Volkswagen

El Banco Nación y Volkswagen presentaron una nueva propuesta de financiación para la compra de vehículos 0km. La iniciativa permite adquirir autos en condiciones especiales a través de la línea “+Autos con BNA". La presentación corresponde a un nuevo plan al que pueden acceder quienes estén interesados.

"El Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron una propuesta conjunta orientada a ampliar las alternativas para la adquisición de vehículos de la marca, a través de una operatoria específica disponible en concesionarios oficiales adheridos", confirmaron en un comunicado oficial desde la entidad bancaria.

A través del programa “+Autos con BNA”, los interesados pueden solicitar financiación para la compra de automóviles Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos, con un monto máximo de hasta $ 20.000.000 y plazos de 24 a 48 meses, de acuerdo con las condiciones vigentes de la línea.

Comprar un auto en hasta 48 cuotas con el Banco Nación

La propuesta contempla tasas diferenciales, entre las que se destacan:

• Para operaciones de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% para clientes con acreditación de haberes en BNA, y del 37% para el resto de los usuarios.

• Para plazos de 30 a 48 meses, la TNA es del 30% para personas con acreditación de haberes en el BNA, y del 40% para los usuarios que no perciban su sueldo en la entidad.

En todos los casos, el otorgamiento se encuentra sujeto a evaluación crediticia, aprobación e instrumentación correspondiente.

La operatoria se gestiona en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos, donde los interesados pueden consultar los modelos alcanzados, conocer las condiciones aplicables y avanzar con la solicitud de financiación conforme a su perfil crediticio.

Principales condiciones de la propuesta

  • Operatoria: “+Autos con el BNA”.
  • Préstamo Personal sin prenda.
  • Vehículos alcanzados: modelos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos.
  • Valor del vehículo: hasta $ 60.000.000.
  • Monto máximo por financiar: hasta $ 20.000.000.
  • Plazo: desde 24 y hasta 48 meses.
  • Sistema de amortización: Francés.

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