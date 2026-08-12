Autos 0 km en hasta 48 meses: tasas y requisitos del nuevo acuerdo del Banco Nación

Para quienes vienen postergando el cambio de auto , agosto sumó una alternativa que combina una tasa fija con un trámite fuera de la sucursal bancaria. El Banco Nación y Volkswagen acordaron una financiación especial para unidades cero kilómetro, con un tope de $20 millones y devolución en un máximo de 48 meses.

La propuesta, oficializada el 10 de agosto, forma parte de “+Autos con BNA”, aunque tiene condiciones propias y no debe confundirse con la línea general de la entidad. Es un préstamo personal en pesos, a sola firma y sin prenda, disponible únicamente en concesionarios oficiales Volkswagen adheridos. El vehículo elegido no puede costar más de $60 millones y el crédito va de $1 millón a $20 millones. Si el precio supera el monto aprobado, el comprador deberá aportar la diferencia. Además, el patentamiento y los gastos adicionales quedan fuera de la financiación.

El interés cambia según el plazo y la relación del solicitante con el banco. Para operaciones de hasta 24 meses, los clientes preseleccionados que acreditan haberes y registran tres depósitos de sueldo acceden a una TNA fija del 27%; para la cartera abierta, es del 37%. Entre 30 y 48 meses, las tasas pasan al 30% y al 40%, respectivamente.

Más allá de la TNA, conviene observar el costo financiero total efectivo anual: se ubica entre el 38,03% y el 60,72%, de acuerdo con el plazo y el perfil. Ese indicador incluye capital, intereses e IVA sobre los intereses, aunque no contempla los sellos provinciales. El préstamo utiliza el sistema francés de amortización.

El Banco Nación no difundió una nómina cerrada: señala que la cobertura comprende los cero kilómetro definidos por Volkswagen y pide confirmar cada caso en los puntos de venta participantes. Al cruzar la gama vigente con el límite establecido para el valor del vehículo, entre las opciones que pueden quedar alcanzadas aparecen Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok, siempre según versión, precio y disponibilidad.

La Volkswagen Saveiro figura entre los modelos que pueden acceder a la financiación, según la versión, el precio y la disponibilidad. Archivo MDZ

No basta con que el modelo integre el catálogo: el concesionario debe validar que la unidad participa del convenio y que su precio no supera los $60 millones. Volkswagen también exhibe Tiguan y Vento GLI en su oferta de agosto, pero su eventual acceso dependerá de esos requisitos.

Requisitos y cómo iniciar el trámite

Pueden solicitar el préstamo las personas mayores de 18 años que resulten aptas para recibir asistencia crediticia. La operatoria admite clientes y no clientes, y contempla también a jubilados y pensionados; las empresas y personas jurídicas no están incluidas. El trámite comienza en un concesionario adherido y solo requiere presentar el DNI. El vendedor carga los datos personales y los de la unidad, mientras el solicitante completa desde su celular la validación biométrica y acepta las condiciones. Quien todavía no opere con la entidad deberá descargar BNA+ y darse de alta como cliente si recibe una oferta.

La aprobación puede llegar inmediatamente después de que la concesionaria complete la carga, pero no está garantizada: depende del análisis crediticio y del monto habilitado para cada persona. Las cuotas se debitan mensualmente de una caja de ahorro a nombre del titular y el plazo de entrega se acuerda con la agencia. Antes de firmar, resulta clave pedir el precio final, la cuota, el costo financiero total, los gastos no financiados y las condiciones del seguro. Durante 2026, el BNA también ofrece un 20% de descuento sobre la prima del primer año de determinadas pólizas nuevas de Nación Seguros contratadas para vehículos financiados con +Autos. La propuesta especial tiene tasas menores que la línea convencional, aunque limita tanto el monto disponible como el universo de unidades elegibles.