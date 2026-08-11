El futuro de la movilidad: Future Talks presenta su nueva temporada

La movilidad del futuro ya no puede pensarse únicamente como autos , transporte público o infraestructura. Es un ecosistema mucho más amplio, donde conviven vehículos inteligentes, nuevas formas de consumo, aplicaciones, delivery , datos, combustibles, seguros , motos , ciudades más conectadas y tecnologías que están redefiniendo la manera en que las personas y los bienes se desplazan.

En este contexto, “Future Talks: el futuro de la movilidad” propone una temporada especial para conversar con algunos de los principales referentes del sector en Argentina. La propuesta busca analizar cómo cambiarán los autos , cómo se moverán las ciudades, qué rol tendrán los datos, cómo evolucionarán los combustibles , qué pasará con los seguros y qué infraestructura necesitará el país para acompañar esa transformación.

La temporada está auspiciada por algunas de las compañías más importantes vinculadas al ecosistema de la movilidad, entre ellas marcas automotrices y de camiones , compañías de seguros , plataformas tecnológicas y actores del mundo corporativo. La mirada será amplia: no se trata solamente de hablar de vehículos, sino de entender cómo la movilidad se convirtió en una de las grandes conversaciones sobre innovación, economía urbana y transformación productiva.

Entre los invitados que conversarán con Fernando Gril estará Augusto Brugo Marcó , director de la histórica revista Parabrisas y referente del periodismo automotor argentino, quien participó del capítulo “El futuro del mercado automotor argentino”. La entrevista abarcó los cambios que atraviesa el sector: nuevas marcas, importaciones, autos chinos, electrificación, precios, financiamiento y los nuevos hábitos de los consumidores.

Durante la conversación, Brugo Marcó describió el momento actual del sector como un cambio profundo. “Es un cambio muy fuerte que se está dando en función de que hay una oferta muy grande”, sostuvo. Y explicó que el mercado venía de años de restricciones: “Veníamos de un mercado cerrado, que compraba autos de producción local. Eso se dio vuelta muy rápido”.

Uno de los ejes de la entrevista fue el avance de las marcas chinas y de los vehículos electrificados. Para Brugo Marcó, el fenómeno debe mirarse en escala global: “El liderazgo chino en eléctrico es muy contundente”. También advirtió que la llegada de nuevas marcas obliga al consumidor a mirar más allá del precio: “Si querés un negocio a largo plazo, lo primero que tenés que ver es la postventa, la sustentabilidad y el servicio al cliente”.

El periodista también dejó una recomendación concreta para quienes están pensando en cambiar el auto: “Yo le diría a cualquier comprador que antes se pregunte para qué necesita el auto”. Esa pregunta resume uno de los grandes cambios del mercado: el comprador argentino empieza a mirar con más atención el uso real del vehículo, el consumo, la tecnología, la financiación, la red de concesionarios y el valor de reventa.

Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló sobre el futuro de las ciudades en movimiento.

El futuro de las ciudades, los datos y la energía

También será parte del ciclo Pablo José Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una entrevista titulada “El futuro de las ciudades en movimiento”. Allí se analizará cómo se diseña una ciudad donde conviven autos, colectivos, subtes, bicicletas, motos, peatones, aplicaciones, delivery y nuevas soluciones de movilidad urbana.

Otro de los protagonistas será Pablo Comba, gerente comercial de Edenred Argentina, quien conversará sobre “El futuro de la movilidad basada en datos”. El episodio pondrá el foco en la movilidad corporativa, la gestión inteligente de flotas, los pagos, la eficiencia, el comportamiento de los usuarios y el valor estratégico de la información.

Pablo Comba, gerente comercial de Edenred Argentina, habló sobre el futuro de la movilidad basada en datos.

El futuro del transporte argentino

Por su parte, Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de la Nación, participará de una conversación sobre “El futuro del transporte argentino”, con foco en infraestructura, rutas, trenes, puertos, aeropuertos, logística, federalismo y competitividad. Será una mirada de largo plazo sobre qué sistema de transporte necesita Argentina para crecer.

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación.

Además, la temporada incorporará conversaciones sobre el futuro del auto inteligente, con Ford como sponsor; el futuro de los seguros, junto a La Caja, con eje en movilidad asegurada, scoring, big data y nuevos riesgos urbanos; y el futuro de los camiones, en el que Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses, mostrará su plataforma de datos inteligentes, una vertical clave para entender cómo se gestiona la logística que viene; y el futuro de los autos eléctricos con Christian Kimelman, country manager de BYD, como speaker principal.

Future Talks busca instalar una conversación de alto impacto sobre los cambios que ya están ocurriendo. La movilidad atraviesa la vida cotidiana de millones de personas, pero también define la competitividad de las empresas, la planificación de las ciudades, la matriz energética, la seguridad vial y la manera en que se organizan las economías urbanas.

Con esta nueva temporada, MDZ y Revista Algoritmo consolidan un espacio para pensar el futuro desde una mirada concreta, cercana y estratégica: cómo nos vamos a mover, qué tecnologías van a ordenar ese movimiento y qué actores serán protagonistas de una transformación que ya empezó.