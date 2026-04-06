Future Talks, el ciclo de entrevistas donde hablamos del futuro de las cosas

Con la conducción de Fernando Gril, Future Talks propone un espacio dinámico para pensar los cambios vertiginosos que están transformando nuestra vida cotidiana, proponiendo una visión de futuro sobre distintas industrias.

En cada episodio se dialoga con referentes destacados para entender el impacto real de las nuevas tendencias. Desde la revolución del sistema financiero con blockchain y pagos digitales, hasta la irrupción de la inteligencia artificial en el cine, el programa invita a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades del presente.

En este primer episodio de Future Talks 2, Fernando Gril conversó con Iván Moiseeff, escritor y productor cultural, sobre el futuro de la literatura y sus desafíos en un mundo inmerso en la inteligencia artificial y los algoritmos.

En este episodio de la segunda temporada de Future Talks, Santiago Siri —tecnólogo, emprendedor, creador de Democracy Earth y Proof of Humanity— reflexiona sobre el futuro de la Renta Básica Universal.

La IA en la literatura - Iván Moiseeff - El futuro de la literatura - Future Talks 2

En este episodio de Future Talks, Ariel Traverso —fundador de A-TRAIN, Estación 392 y Expertos Online— ofrece una mirada lúcida y provocadora sobre la transformación que vivió y vive la publicidad.

La inteligencia es un commodity - El futuro de la renta básica universal - Santi Siri - Future Talks 2° Temporada

La IA en la publicidad - El futuro de la publicidad - Ariel Traverso - Future Talks 2 La IA en la publicidad - El futuro de la publicidad - Ariel Traverso - Future Talks 2

El futuro de los pagos

En este episodio de la segunda temporada de Future Talks conversamos con Raúl Piccolo, CEO de ePagos, una de las compañías líderes que está rediseñando la infraestructura de pagos en Argentina y la región.

Actualidad de los pagos electrónicos - Raúl Piccolo - El futuro de los pagos - Future Talks 2 Actualidad de los pagos electrónicos - Raúl Piccolo - El futuro de los pagos - Future Talks 2

El futuro del entretenimiento

En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Guillermo Pino sobre el futuro del entretenimiento, partiendo de una experiencia concreta: la de haber entendido antes que muchos que los niños ya no iban a esperar un horario frente al televisor, sino que crecerían en un mundo de pantallas móviles, consumo on demand y algoritmos que recomiendan historias.

¿Cuál va a ser el futuro del entretenimiento? - El futuro del entretenimiento - Guillermo Pino - Future Talks - Segunda Temporada ¿Cuál va a ser el futuro del entretenimiento? - El futuro del entretenimiento - Guillermo Pino - Future Talks - Segunda Temporada

El futuro de la inteligencia artificial

En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Federico Hernández, cofundador de Henry, una de las edtech más influyentes de América Latina, que nació con la misión de democratizar el acceso a la educación tecnológica y hoy está dando un paso decisivo: reorientar su propuesta hacia la formación de talento en Inteligencia Artificial.

¿La IA amenaza al empleo humano? - Federico Hernández - El futuro de la IA - Future Talks 2

El futuro de la justicia

En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Martín Casares, abogado, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Ciudad y referente en modernización judicial, para pensar justamente eso: qué Justicia necesitamos para el futuro y qué estamos dispuestos a cambiar para construirla.

¿La justicia está actualizada tecnológicamente? - El futuro de la justicia - Martín Casares - Future Talks 2 ¿La justicia está actualizada tecnológicamente? - El futuro de la justicia - Martín Casares - Future Talks 2

El futuro del cine

En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Luis Hitoshi Díaz, cineasta y creador, para pensar el futuro del cine desde una mirada que combina historia, autoría y presente digital.

La velocidad a la hora de ver películas - Luis Hitoshi Díaz - El futuro del cine - Future Talks 2 La velocidad a la hora de ver películas - Luis Hitoshi Díaz - El futuro del cine - Future Talks 2

El futuro del periodismo

En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Lalo Zanoni, periodista, analista de cultura digital y uno de los observadores más lúcidos de la evolución de internet y los medios en Argentina, sobre el futuro del periodismo.

¿Cómo va a impactar la IA en el consumo periodístico? - El futuro del periodismo - Lalo Zanoni - Future Talks 2 ¿Cómo va a impactar la IA en el consumo periodístico? - El futuro del periodismo - Lalo Zanoni - Future Talks 2

El futuro del vino

Desde el origen milenario de la bebida parte la conversación en este episodio de Future Talks sobre el futuro del vino de Fernando Gril con Aldo Graziani, sommelier, comunicador y referente indiscutido del vino argentino, invitado a pensar el futuro del vino en una época atravesada por el cambio cultural, la tecnología y nuevos hábitos de consumo.