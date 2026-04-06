Future Talks, el ciclo de entrevistas donde hablamos del futuro de las cosas
Future Talks 2 fue el ciclo de entrevistas de MDZ y Algoritmo, donde Fernando Gril conversa con referentes de distintas industrias sobre el futuro de las cosas.
Con la conducción de Fernando Gril, Future Talks propone un espacio dinámico para pensar los cambios vertiginosos que están transformando nuestra vida cotidiana, proponiendo una visión de futuro sobre distintas industrias.
En cada episodio se dialoga con referentes destacados para entender el impacto real de las nuevas tendencias. Desde la revolución del sistema financiero con blockchain y pagos digitales, hasta la irrupción de la inteligencia artificial en el cine, el programa invita a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades del presente.
El futuro de la literatura
En este primer episodio de Future Talks 2, Fernando Gril conversó con Iván Moiseeff, escritor y productor cultural, sobre el futuro de la literatura y sus desafíos en un mundo inmerso en la inteligencia artificial y los algoritmos.
El futuro de la renta básica universal
En este episodio de la segunda temporada de Future Talks, Santiago Siri —tecnólogo, emprendedor, creador de Democracy Earth y Proof of Humanity— reflexiona sobre el futuro de la Renta Básica Universal.
El futuro de la publicidad
En este episodio de Future Talks, Ariel Traverso —fundador de A-TRAIN, Estación 392 y Expertos Online— ofrece una mirada lúcida y provocadora sobre la transformación que vivió y vive la publicidad.
El futuro de los pagos
En este episodio de la segunda temporada de Future Talks conversamos con Raúl Piccolo, CEO de ePagos, una de las compañías líderes que está rediseñando la infraestructura de pagos en Argentina y la región.
El futuro del entretenimiento
En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Guillermo Pino sobre el futuro del entretenimiento, partiendo de una experiencia concreta: la de haber entendido antes que muchos que los niños ya no iban a esperar un horario frente al televisor, sino que crecerían en un mundo de pantallas móviles, consumo on demand y algoritmos que recomiendan historias.
El futuro de la inteligencia artificial
En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Federico Hernández, cofundador de Henry, una de las edtech más influyentes de América Latina, que nació con la misión de democratizar el acceso a la educación tecnológica y hoy está dando un paso decisivo: reorientar su propuesta hacia la formación de talento en Inteligencia Artificial.
El futuro de la justicia
En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Martín Casares, abogado, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Ciudad y referente en modernización judicial, para pensar justamente eso: qué Justicia necesitamos para el futuro y qué estamos dispuestos a cambiar para construirla.
El futuro del cine
En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Luis Hitoshi Díaz, cineasta y creador, para pensar el futuro del cine desde una mirada que combina historia, autoría y presente digital.
El futuro del periodismo
En este episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Lalo Zanoni, periodista, analista de cultura digital y uno de los observadores más lúcidos de la evolución de internet y los medios en Argentina, sobre el futuro del periodismo.
El futuro del vino
Desde el origen milenario de la bebida parte la conversación en este episodio de Future Talks sobre el futuro del vino de Fernando Gril con Aldo Graziani, sommelier, comunicador y referente indiscutido del vino argentino, invitado a pensar el futuro del vino en una época atravesada por el cambio cultural, la tecnología y nuevos hábitos de consumo.