El futuro de la renta básica universal según Santi Siri: ¿el camino a la equidad?

En el nuevo episodio de la segunda temporada de Future Talks , Santiago Siri —tecnólogo, emprendedor, creador de Democracy Earth y Proof of Humanity— reflexiona sobre el futuro de la Renta Básica Universal. Cómo combinar la blockchain , la identidad humana verificada y la inteligencia artificial para construir una sociedad más equitativa.

En tiempos donde la inteligencia artificial amenaza con reemplazar tareas humanas y redefinir el valor del trabajo, la idea de una Renta Básica Universal (RBU) vuelve a ganar protagonismo. ¿Puede una transferencia directa, sin condiciones, ser la base de un nuevo contrato social? ¿Y qué papel juegan la tecnología y la identidad digital en hacerlo posible?

“La edad jubilatoria está en cuestionamiento en todo el mundo.” “La historia de la renta básica tiene varios intentos. Incluso Nixon en el 68 intentó implementar una, incluso consiguió media sanción de diputados”.

El mundo vive una transformación importante en el empleo, aunque no esté todavía del todo claro cómo impactará. “Hace poco vi una estadística que me llamó la atención. Mientras baja en el mundo la inversión en metro cuadrado de oficinas sube al mismo tiempo la inversión en data centers. Probablemente el año que viene haya más dinero invertido en data centers que en oficinas”.

“Siempre que hubo una revolución industrial los luditas también se opusieron, pero las necesidades humanas son infinitas, mientras lo sean siempre podremos pensar nuevos trabajos. Seguramente va a haber momentos traumatizantes como pasó en la década pasada entre Uber y los taxistas”.

¿Cómo van a afectar las IA el desarrollo de los empleos?

Los empleos y la IA - El futuro de la renta básica universal - Santi Siri - Future Talks 2° Temporada

“El ingreso básico no es una utopía, es una necesidad. Y la tecnología ya nos permite implementarlo con transparencia, trazabilidad y confianza.”

La RBU es futuro y presente

Durante la charla, Siri repasa los principales experimentos globales —desde el suyo propio con la criptomoneda programada en Ethereum UBI, hasta Finlandia o Kenya—, analiza sus aprendizajes y propone un escenario posible para probar un piloto de Renta Básica en América Latina, apalancado en herramientas digitales abiertas.

La experiencia de UBI fue muy importante durante 18 meses y rindió unos 200 dólares mensuales a todos aquellos que se hubieran validado con el protocolo Proof of Humanity. Lo más rescatable fueron las historias concretas de personas en todo el mundo que cambiaron parte de su vida gracias a recibir ese importe.

La entrevista también aborda las críticas clásicas —el costo, la inflación, la supuesta pérdida de incentivo al trabajo — y plantea cómo la tecnología puede reducir costos administrativos y aumentar la transparencia de la política social. También Siri rescató la permeabilidad que el tema cripto tienen en general en Argentina a diferencia de otros países y cómo eso puede ser una oportunidad.

La inteligencia es un commodity - El futuro de la renta básica universal - Santi Siri - Future Talks 2° Temporada La inteligencia pasó a ser una especie de commodity.

“Tal vez haya que disociar la idea de que el ingreso tiene que estar vinculado al trabajo”. Finalmente Siri también reflexionó sobre los diferentes caminos que existen para la implementación, los financiamientos vinculados a la robotización, la tecnología y la capacidad de cómputo.

Mirá la entrevista completa de Future Talks a Santi Siri

El futuro de la renta básica universal - Santi Siri - Future Talks 2° Temporada El futuro de la renta básica universal - Santi Siri - Future Talks 2° Temporada

Este episodio forma parte del ciclo Future Talks, con el apoyo de ePagos, que impulsa la conversación sobre cómo la tecnología redefine nuestras formas de crear, leer y conectar.