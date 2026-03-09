Presenta:

PAMI entrega bolsas e insumos gratis para afiliados con ostomía: cómo recibirlos

PAMI brinda bolsas e insumos sin costo para afiliados con colostomía, ileostomía o urostomía. Cómo funciona la entrega a domicilio y qué cubre el beneficio.

PAMI brinda una cobertura especial para los afiliados que atraviesan tratamientos por ostomías.

PAMI brinda una cobertura especial para los afiliados que atraviesan tratamientos por ostomías.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una cobertura destinada a afiliados que atraviesan tratamientos por ostomías, una intervención quirúrgica que modifica la forma en que el organismo elimina desechos. A través de este beneficio, la obra social entrega bolsas e insumos específicos sin costo, además de acompañamiento médico para el cuidado del estoma.

La prestación está dirigida a jubilados y pensionados que necesitan dispositivos para colostomía, ileostomía o urostomía, elementos fundamentales para garantizar higiene, seguridad y calidad de vida en la rutina diaria.

PAMI entrega bolsas e insumos específicos sin costo para afiliados con ostomía.

PAMI: qué incluye la cobertura para personas con ostomía

El programa contempla la provisión gratuita de bolsas recolectoras y accesorios necesarios para el tratamiento, siempre de acuerdo con la indicación médica.

Además del suministro de los dispositivos, el servicio incluye:

  • seguimiento médico del tratamiento
  • orientación sobre el cuidado del estoma
  • control de posibles complicaciones
  • asesoramiento sobre el uso correcto de los dispositivos

El objetivo es que los afiliados puedan realizar sus actividades cotidianas con mayor autonomía y seguridad.

Qué es una ostomía

Una ostomía es una cirugía que crea una abertura en el abdomen llamada estoma. A través de esta apertura, el organismo puede eliminar materia fecal o orina cuando el sistema digestivo o urinario no puede hacerlo de manera natural.

Dependiendo del órgano involucrado, existen distintos tipos de procedimientos:

  • Colostomía: permite la salida de las heces desde el colon hacia una bolsa recolectora.
  • Ileostomía: se realiza en el intestino delgado y suele producir un contenido más líquido.
  • Urostomía: se utiliza para drenar la orina cuando el sistema urinario no puede funcionar con normalidad.

Estos procedimientos pueden ser temporales o permanentes, según la enfermedad o la lesión que haya motivado la intervención.

Qué tipos de bolsas para ostomía entrega PAMI

Los dispositivos que entrega la obra social se seleccionan según la indicación médica y las características del estoma.

Entre las principales opciones se encuentran:

Según el sistema del dispositivo

  • Sistema de una pieza: la bolsa y el adhesivo forman un único componente, lo que facilita su colocación y reemplazo.
  • Sistema de dos piezas: la bolsa se conecta a una base adhesiva que permanece adherida a la piel durante más tiempo.

Según el tipo de ostomía

  • Bolsas para ileostomía: son drenables y están diseñadas para contenido líquido.
  • Bolsas para colostomía: son cerradas y se utilizan para material sólido o semisólido.
  • Bolsas para urostomía: incluyen una válvula que permite drenar la orina de manera segura.

Según la forma del estoma

  • Planas: indicadas cuando el estoma sobresale correctamente de la piel.
  • Convexas: favorecen el sellado cuando el estoma está más hundido o al nivel de la piel.

Cada cuánto se deben cambiar las bolsas

La frecuencia del recambio depende del sistema utilizado y del tipo de ostomía.

En general:

  • En sistemas de una pieza, las bolsas de colostomía se cambian después de cada evacuación o cuando alcanzan la mitad de su capacidad.
  • En ileostomías y urostomías, el cambio suele realizarse una vez por día.
  • En sistemas de dos piezas, la bolsa se reemplaza con la misma frecuencia, mientras que la base adhesiva puede cambiarse cada tres o cuatro días.
  • Durante el recambio se recomienda lavar la zona con agua tibia y jabón neutro, evitando productos que puedan irritar la piel.

Síntomas que requieren consulta médica

Las personas con estoma deben prestar atención a ciertas señales que pueden indicar complicaciones.

Entre los signos de alerta se encuentran:

  • fiebre o dolor abdominal
  • cambios en el color o tamaño del estoma
  • irritación o lesiones en la piel cercana
  • sangrado en la zona
  • cambios en el aspecto de la orina o las heces
  • pérdidas frecuentes de la bolsa o malos olores persistentes

Ante cualquiera de estos síntomas, se aconseja consultar con un profesional de salud para evaluar el tratamiento.

Cómo recibir los insumos de PAMI

Los afiliados pueden acceder a las bolsas y dispositivos para ostomía a través de entregas a domicilio coordinadas por Correo Argentino. Para evitar demoras en la entrega, PAMI recomienda seguir estos pasos:

  • Verificar los datos personales: es importante que el afiliado tenga actualizada su dirección y número de teléfono celular en el sistema de PAMI.
  • Esperar la notificación del envío: antes de la entrega, el beneficiario recibe un mensaje de texto con la fecha estimada en la que llegará el paquete con los insumos.
  • Recibir el pedido en el domicilio: los productos se entregan directamente en la dirección registrada por el afiliado.
  • Retirar el paquete si no se pudo entregar: si no hay nadie en el domicilio, el envío queda disponible durante 10 días hábiles en la sucursal de Correo Argentino correspondiente.
  • Realizar un reclamo si hay problemas con el pedido: si los productos no llegan o no coinciden con el tratamiento indicado, el afiliado puede hacer el reclamo en su agencia de PAMI más cercana.
  • Informar cuando finaliza el tratamiento: cuando el afiliado deja de necesitar los insumos, se recomienda avisar a la obra social para suspender la entrega y reasignar los dispositivos a otros beneficiarios.

