PAMI entrega bolsas e insumos gratis para afiliados con ostomía: cómo recibirlos

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuenta con una cobertura destinada a afiliados que atraviesan tratamientos por ostomías, una intervención quirúrgica que modifica la forma en que el organismo elimina desechos. A través de este beneficio, la obra social entrega bolsas e insumos específicos sin costo, además de acompañamiento médico para el cuidado del estoma.

La prestación está dirigida a jubilados y pensionados que necesitan dispositivos para colostomía, ileostomía o urostomía, elementos fundamentales para garantizar higiene, seguridad y calidad de vida en la rutina diaria.

El programa contempla la provisión gratuita de bolsas recolectoras y accesorios necesarios para el tratamiento, siempre de acuerdo con la indicación médica.

PAMI entrega bolsas e insumos específicos sin costo para afiliados con ostomía.

Además del suministro de los dispositivos, el servicio incluye:

El objetivo es que los afiliados puedan realizar sus actividades cotidianas con mayor autonomía y seguridad.

Qué es una ostomía

Una ostomía es una cirugía que crea una abertura en el abdomen llamada estoma. A través de esta apertura, el organismo puede eliminar materia fecal o orina cuando el sistema digestivo o urinario no puede hacerlo de manera natural.

Dependiendo del órgano involucrado, existen distintos tipos de procedimientos:

Colostomía: permite la salida de las heces desde el colon hacia una bolsa recolectora.

Ileostomía: se realiza en el intestino delgado y suele producir un contenido más líquido.

Urostomía: se utiliza para drenar la orina cuando el sistema urinario no puede funcionar con normalidad.

Estos procedimientos pueden ser temporales o permanentes, según la enfermedad o la lesión que haya motivado la intervención.

Qué tipos de bolsas para ostomía entrega PAMI

Los dispositivos que entrega la obra social se seleccionan según la indicación médica y las características del estoma.

Entre las principales opciones se encuentran:

Según el sistema del dispositivo

Sistema de una pieza: la bolsa y el adhesivo forman un único componente, lo que facilita su colocación y reemplazo.

Sistema de dos piezas: la bolsa se conecta a una base adhesiva que permanece adherida a la piel durante más tiempo.

Según el tipo de ostomía

Bolsas para ileostomía: son drenables y están diseñadas para contenido líquido.

Bolsas para colostomía: son cerradas y se utilizan para material sólido o semisólido.

Bolsas para urostomía: incluyen una válvula que permite drenar la orina de manera segura.

Según la forma del estoma

Planas: indicadas cuando el estoma sobresale correctamente de la piel.

Convexas: favorecen el sellado cuando el estoma está más hundido o al nivel de la piel.

Cada cuánto se deben cambiar las bolsas

La frecuencia del recambio depende del sistema utilizado y del tipo de ostomía.

En general:

En sistemas de una pieza, las bolsas de colostomía se cambian después de cada evacuación o cuando alcanzan la mitad de su capacidad.

En ileostomías y urostomías, el cambio suele realizarse una vez por día.

En sistemas de dos piezas, la bolsa se reemplaza con la misma frecuencia, mientras que la base adhesiva puede cambiarse cada tres o cuatro días.

Durante el recambio se recomienda lavar la zona con agua tibia y jabón neutro, evitando productos que puedan irritar la piel.

Síntomas que requieren consulta médica

Las personas con estoma deben prestar atención a ciertas señales que pueden indicar complicaciones.

Entre los signos de alerta se encuentran:

fiebre o dolor abdominal

cambios en el color o tamaño del estoma

irritación o lesiones en la piel cercana

sangrado en la zona

cambios en el aspecto de la orina o las heces

pérdidas frecuentes de la bolsa o malos olores persistentes

Ante cualquiera de estos síntomas, se aconseja consultar con un profesional de salud para evaluar el tratamiento.

Cómo recibir los insumos de PAMI

Los afiliados pueden acceder a las bolsas y dispositivos para ostomía a través de entregas a domicilio coordinadas por Correo Argentino. Para evitar demoras en la entrega, PAMI recomienda seguir estos pasos: