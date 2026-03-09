PAMI entrega bolsas e insumos gratis para afiliados con ostomía: cómo recibirlos
PAMI brinda bolsas e insumos sin costo para afiliados con colostomía, ileostomía o urostomía. Cómo funciona la entrega a domicilio y qué cubre el beneficio.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una cobertura destinada a afiliados que atraviesan tratamientos por ostomías, una intervención quirúrgica que modifica la forma en que el organismo elimina desechos. A través de este beneficio, la obra social entrega bolsas e insumos específicos sin costo, además de acompañamiento médico para el cuidado del estoma.
La prestación está dirigida a jubilados y pensionados que necesitan dispositivos para colostomía, ileostomía o urostomía, elementos fundamentales para garantizar higiene, seguridad y calidad de vida en la rutina diaria.
PAMI: qué incluye la cobertura para personas con ostomía
El programa contempla la provisión gratuita de bolsas recolectoras y accesorios necesarios para el tratamiento, siempre de acuerdo con la indicación médica.
Además del suministro de los dispositivos, el servicio incluye:
- seguimiento médico del tratamiento
- orientación sobre el cuidado del estoma
- control de posibles complicaciones
- asesoramiento sobre el uso correcto de los dispositivos
El objetivo es que los afiliados puedan realizar sus actividades cotidianas con mayor autonomía y seguridad.
Qué es una ostomía
Una ostomía es una cirugía que crea una abertura en el abdomen llamada estoma. A través de esta apertura, el organismo puede eliminar materia fecal o orina cuando el sistema digestivo o urinario no puede hacerlo de manera natural.
Dependiendo del órgano involucrado, existen distintos tipos de procedimientos:
- Colostomía: permite la salida de las heces desde el colon hacia una bolsa recolectora.
- Ileostomía: se realiza en el intestino delgado y suele producir un contenido más líquido.
- Urostomía: se utiliza para drenar la orina cuando el sistema urinario no puede funcionar con normalidad.
Estos procedimientos pueden ser temporales o permanentes, según la enfermedad o la lesión que haya motivado la intervención.
Qué tipos de bolsas para ostomía entrega PAMI
Los dispositivos que entrega la obra social se seleccionan según la indicación médica y las características del estoma.
Entre las principales opciones se encuentran:
Según el sistema del dispositivo
- Sistema de una pieza: la bolsa y el adhesivo forman un único componente, lo que facilita su colocación y reemplazo.
- Sistema de dos piezas: la bolsa se conecta a una base adhesiva que permanece adherida a la piel durante más tiempo.
Según el tipo de ostomía
- Bolsas para ileostomía: son drenables y están diseñadas para contenido líquido.
- Bolsas para colostomía: son cerradas y se utilizan para material sólido o semisólido.
- Bolsas para urostomía: incluyen una válvula que permite drenar la orina de manera segura.
Según la forma del estoma
- Planas: indicadas cuando el estoma sobresale correctamente de la piel.
- Convexas: favorecen el sellado cuando el estoma está más hundido o al nivel de la piel.
Cada cuánto se deben cambiar las bolsas
La frecuencia del recambio depende del sistema utilizado y del tipo de ostomía.
En general:
- En sistemas de una pieza, las bolsas de colostomía se cambian después de cada evacuación o cuando alcanzan la mitad de su capacidad.
- En ileostomías y urostomías, el cambio suele realizarse una vez por día.
- En sistemas de dos piezas, la bolsa se reemplaza con la misma frecuencia, mientras que la base adhesiva puede cambiarse cada tres o cuatro días.
- Durante el recambio se recomienda lavar la zona con agua tibia y jabón neutro, evitando productos que puedan irritar la piel.
Síntomas que requieren consulta médica
Las personas con estoma deben prestar atención a ciertas señales que pueden indicar complicaciones.
Entre los signos de alerta se encuentran:
- fiebre o dolor abdominal
- cambios en el color o tamaño del estoma
- irritación o lesiones en la piel cercana
- sangrado en la zona
- cambios en el aspecto de la orina o las heces
- pérdidas frecuentes de la bolsa o malos olores persistentes
Ante cualquiera de estos síntomas, se aconseja consultar con un profesional de salud para evaluar el tratamiento.
Cómo recibir los insumos de PAMI
Los afiliados pueden acceder a las bolsas y dispositivos para ostomía a través de entregas a domicilio coordinadas por Correo Argentino. Para evitar demoras en la entrega, PAMI recomienda seguir estos pasos:
- Verificar los datos personales: es importante que el afiliado tenga actualizada su dirección y número de teléfono celular en el sistema de PAMI.
- Esperar la notificación del envío: antes de la entrega, el beneficiario recibe un mensaje de texto con la fecha estimada en la que llegará el paquete con los insumos.
- Recibir el pedido en el domicilio: los productos se entregan directamente en la dirección registrada por el afiliado.
- Retirar el paquete si no se pudo entregar: si no hay nadie en el domicilio, el envío queda disponible durante 10 días hábiles en la sucursal de Correo Argentino correspondiente.
- Realizar un reclamo si hay problemas con el pedido: si los productos no llegan o no coinciden con el tratamiento indicado, el afiliado puede hacer el reclamo en su agencia de PAMI más cercana.
- Informar cuando finaliza el tratamiento: cuando el afiliado deja de necesitar los insumos, se recomienda avisar a la obra social para suspender la entrega y reasignar los dispositivos a otros beneficiarios.