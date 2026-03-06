Prepagas para jubilados: qué opciones existen y cómo mantener la cobertura médica

Cuando una persona se jubila en Argentina, uno de los cambios más importantes ocurre en su cobertura médica. Aunque el trámite suele derivar automáticamente al PAMI , la afiliación no es obligatoria: los jubilados pueden continuar en su obra social o elegir una prepaga. Conocer las opciones disponibles y los derechos vigentes es clave para evitar perder cobertura.

Al aprobarse una jubilación, el sistema inicia automáticamente el traspaso de la cobertura al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Sin embargo, ese cambio no es obligatorio. Los jubilados tienen la posibilidad de continuar en su obra social si así lo indican durante el proceso del trámite.

Si bien los jubilados pueden acceder a la cobertura médica de PAMI, también tienen la opción de afiliarse a una prepaga. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La obra social de los jubilados y pensionados ofrece como beneficio a sus afiliados convenios con hospitales públicos y privados Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los aportes que antes se destinaban a la obra social, en caso de que existiera, pasan a la Anses y luego al PAMI, pero pueden volver a derivarse al prestador elegido. Si la persona acepta el cambio y queda afiliada al PAMI, recuperar la cobertura anterior puede resultar más complejo.

Otra alternativa es afiliarse a una empresa de medicina prepaga. Estas compañías funcionan mediante el pago de una cuota mensual que permite acceder a una red de clínicas, sanatorios y profesionales.

En Argentina existen distintas prepagas que aceptan afiliados jubilados, aunque los precios suelen variar según la edad y el nivel de cobertura del plan. Entre las más conocidas se encuentran:

OSDE

SanCor Salud

Swiss Medical

Alta Salud

Galeno

Sipssa

Cada empresa ofrece diferentes planes, desde coberturas básicas con atención ambulatoria hasta opciones más completas que incluyen internaciones, estudios, medicamentos y programas de prevención.

Aunque las cuotas suelen aumentar en las franjas etarias más altas, la legislación establece límites para evitar incrementos desproporcionados.

Qué dice la ley sobre las cuotas de las prepagas

La normativa vigente fija restricciones para el valor de las cuotas según la edad. De acuerdo con la Ley 26.682, el precio del plan correspondiente al grupo etario más alto no puede superar tres veces el valor del plan más económico.

Además, los afiliados mayores de 65 años con más de diez años de antigüedad en una prepaga no deberían sufrir aumentos vinculados únicamente a la edad.

Las empresas también deben informar cualquier incremento de cuota con anticipación. El procedimiento establece que primero se notifique a la Superintendencia de Servicios de Salud y luego al afiliado con al menos 30 días de aviso.

Cómo mantener la obra social al jubilarse

Las personas que estaban afiliadas a una obra social durante su etapa laboral pueden continuar en ese mismo prestador una vez jubiladas. Para hacerlo, deben indicar su decisión durante el trámite de jubilación para que los aportes sigan derivándose al mismo sistema.

En el caso de quienes ya estaban afiliados a una prepaga, también pueden conservar ese servicio, aunque generalmente deberán seguir pagando la cuota mensual correspondiente para mantener la cobertura.

Tomar una decisión informada en esta etapa resulta fundamental. Analizar costos, prestaciones y derechos permite a los jubilados elegir la opción de salud que mejor se adapte a sus necesidades y evitar cambios inesperados en su cobertura médica.