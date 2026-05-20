Medicina prepaga: el 63% de quienes no la tienen, quieren acceder pero no puede pagar

La crisis en el sector de salud se agudiza. En los últimos dos años, cientos de miles de personas dejaron de tener cobertura de medicina prepaga , aunque el deseo de acceder al sistema privado sigue siendo elevado.

Según un informe realizado por MiObraSocial.com.ar , el 63% de quienes hoy no cuentan con prepaga afirma que le gustaría tenerla, pero no puede hacerlo por razones económicas o burocráticas. El dato surge de un estudio realizado sobre más de 6.000 usuarios del portal entre marzo y mayo de 2026. Según el informe, casi seis de cada diez personas que desean contar con cobertura privada quedan excluidas exclusivamente por motivos económicos.

Dentro de ese universo, el 31% aseguró que no puede afrontar el costo de una prepaga, mientras que otro 27% indicó que no tiene aportes laborales y tampoco puede pagar un plan de manera particular.

“No es falta de interés en la prepaga. Es falta de acceso”, afirmó Mariana Di Franco , socia fundadora de MiObraSocial.com.ar, quien remarcó que la cobertura privada continúa siendo aspiracional para gran parte de la población, incluso en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

El relevamiento también identificó obstáculos administrativos y de información que limitan el ingreso al sistema privado de salud. El 12% de los encuestados señaló que no puede derivar sus aportes de obra social hacia una prepaga, mientras que el 30% directamente desconocía que esa posibilidad existe.

De esta manera, más de cuatro de cada diez personas interesadas en acceder a una prepaga podrían estar más cerca de conseguirlo, pero quedan afuera por trabas burocráticas o falta de información.

La situación se produce en paralelo con un proceso de salida masiva de afiliados. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) había revelado recientemente que más de 742.000 personas abandonaron la medicina prepaga en los últimos dos años.

Sin embargo, desde MiObraSocial.com.ar sostienen que esos números no reflejan el conjunto del fenómeno. “Hay una idea instalada de que la gente dejó de querer prepaga, y los datos muestran exactamente lo contrario. El deseo de acceder sigue siendo altísimo. El problema es que para millones de personas hoy es económicamente imposible o administrativamente confuso”, agregó Di Franco.

El precio se impone al prestigio

El informe también detectó una transformación profunda en los criterios de elección dentro del sistema privado de salud. Según el análisis, ya no predomina la búsqueda de “la mejor prepaga”, sino de la opción que resulte económicamente sostenible.

En ese sentido, el 70,6% de los usuarios afirmó realizar un esfuerzo alto o muy alto para mantener su cobertura, frente al 62,4% registrado en igual período de 2025. Al mismo tiempo, el 61,2% comparó alternativas más económicas durante 2026, consolidando una tendencia de ajuste frente al aumento de costos.

Uno de los cambios más notorios se dio en la preferencia por planes de cobertura plena, incluso dentro de empresas más pequeñas o regionales. El 57,4% de los usuarios priorizó opciones sin copagos ni gastos variables, casi el doble del 31,4% registrado un año antes.

Desde la plataforma señalaron que muchos afiliados descubren que pueden reducir hasta un 60% el precio de sus planes al migrar desde coberturas nacionales de primera línea hacia alternativas regionales más económicas y ajustadas al uso real del servicio.

La presión económica también modificó el valor asignado a determinados prestadores médicos. Mientras que en 2025 el 59,2% de los usuarios consideraba fundamental conservar acceso a clínicas específicas, en 2026 esa cifra cayó al 33,2%.

Instituciones como el Hospital Italiano o el Sanatorio Otamendi dejaron de ser prioritarias para muchos afiliados, que ahora privilegian reducir costos aunque implique resignar prestadores de mayor prestigio. Una situación similar ocurre con la cobertura geográfica. La importancia de contar con alcance nacional cayó del 61,8% al 49,4%, impulsando el crecimiento de opciones zonales o regionales de menor valor. Pese a estos cambios, la cartilla médica continúa siendo el factor más valorado al momento de elegir cobertura: el 89,5% de los usuarios la considera central en su decisión.

“Estamos viendo un cambio muy claro: la decisión ya no pasa por qué prepaga quiero, sino por cuál puedo pagar”, sostuvo Ignacio Cámpora, otro de los socios fundadores de MiObraSocial.com.ar. “El usuario redefine qué es imprescindible: antes eran las clínicas y la marca; hoy es sostener la cobertura, aunque implique resignar prestaciones”, concluyó.