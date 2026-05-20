Volkswagen recortó hasta 27% los precios de sus autos ante la caída de la demanda

La automotriz alemana Volkswagen aplicó una fuerte rebaja en los precios de varios de sus modelos en Argentina , con reducciones que llegaron hasta el 27%, en un contexto marcado por la desaceleración de la demanda y el aumento de la oferta de vehículos importados.

La medida comenzó a regir desde el 19 de mayo y alcanza principalmente a los modelos de entrada de gama de las líneas Virtus, Nivus, T-Cross y Saveiro . Además de la baja directa de precios, la compañía introdujo nuevas versiones “Sense”, con menor equipamiento, para ofrecer opciones más accesibles.

Las reducciones más pronunciadas se registraron en los modelos de acceso. El nuevo VW Nivus Sense pasó de costar $45.645.750 a $33.659.100, una caída del 23,6%, mientras que el T-Cross Sense bajó 25,3%, desde $50.766.550 hasta $37.915.300.

En el caso del sedán Virtus, las rebajas oscilaron entre 19,3% y 26,3%, dependiendo de la versión. La Saveiro, por su parte, mostró reducciones de entre 24,4% y 26,9%.

Para lograr estos nuevos precios, Volkswagen redefinió parte del equipamiento de las versiones básicas. El Virtus Sense, por ejemplo, reemplazó las llantas de aleación por ruedas de acero de 15 pulgadas y sumó espejos exteriores con regulación manual y terminaciones negras en espejos y manijas. El Nivus también sustituyó las llantas de aleación por versiones de acero.

Un mercado con sobreoferta y ventas en caída

La baja de precios se produce en medio de un escenario de mayor competencia y desaceleración de las ventas. El fuerte ingreso de vehículos importados, especialmente provenientes de China, amplió significativamente la oferta disponible en los concesionarios durante el último año y medio.

Al mismo tiempo, el mercado comenzó a mostrar señales de agotamiento. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), los patentamientos cayeron 13,6% en abril, un dato que encendió alertas entre terminales y vendedores.

En ese contexto, las bonificaciones y descuentos informales negociados en concesionarias dejaron de ser suficientes para sostener el ritmo de operaciones. Los consumidores, más atentos a la evolución de los precios y con mayor cantidad de opciones disponibles, comenzaron a exigir valores más competitivos.

El movimiento de Volkswagen refleja además un cambio más amplio dentro de la industria automotriz local. Tras años de actualizaciones permanentes vinculadas a la inflación y de precios que llegaron a duplicar o triplicar los de otros países de la región, varias terminales comenzaron a absorber parte del impacto inflacionario para sostener la demanda.

A comienzos de mayo, la propia Volkswagen ya había aplicado descuentos sobre la Amarok, su pickup fabricada en Argentina. Ahora, el ajuste se profundiza y se extiende a modelos de mayor volumen.