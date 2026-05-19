Volkswagen presenta el nuevo ID. Polo GTI , el compacto deportivo potente y extremadamente ágil, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, sin dejar de ser práctico para el uso diario. Al igual que el primer GTI de 1976, la potencia se transmite al asfalto a través del eje delantero.

Además del bloqueo electrónico del diferencial delantero, el equipamiento de serie incluye una suspensión deportiva adaptativa DCC y una dirección progresiva desarrollada específicamente para el GTI . A esto se suman los 166 kW (226 CV) de potencia y los 290 Nm de par máximo del ID. Polo GTI , disponibles prácticamente de manera instantánea para ofrecer una conducción especialmente dinámica y esa sensación GTI tan característica.

Otra novedad es el perfil de conducción GTI , que se activa mediante un botón en el volante deportivo. Con un solo toque, todos los sistemas de propulsión y chasis, incluyendo la entrega de potencia del motor eléctrico, la dirección progresiva de serie y la suspensión deportiva adaptativa DCC, pasan al modo más deportivo. Al mismo tiempo, el cockpit adopta una configuración exclusiva de colores y gráficos.

El sistema de propulsión APP290 es el encargado de mover al Volkswagen ID. Polo GTI . Este sistema se alimenta de una batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC) con una capacidad neta de 52 kWh. Gracias a ello, ofrece una autonomía WLTP de hasta 424 km y admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 105 kW. Gracias a una curva de carga especialmente constante, la batería puede pasar del 10 al 80 % en aproximadamente 24 minutos en una estación de carga rápida DC.

Diseño del Volkswagen ID. Polo GTI

Un GTI de Volkswagen siempre se ha caracterizado por un diseño claro, atemporal, proporcionado y con una presencia poderosa. Así ocurría ya con el primer Volkswagen Golf GTI de 1976 y también con el primer Polo GTI de 2006. El nuevo ID. Polo GTI continúa esa tradición sin interrupciones.

Su carrocería adopta el nuevo lenguaje de diseño “Pure Positive” de Volkswagen, dando forma a un compacto deportivo con una postura firme y musculosa sobre sus llantas de aleación de 19 pulgadas de serie. En el frontal destaca la icónica línea roja, un sello distintivo de los GTI desde el primer Golf GTI. En el ID. Polo GTI, esta línea recorre casi todo el ancho del vehículo e integra un logotipo GTI tridimensional en el lado izquierdo.

Por encima se sitúan una barra luminosa LED, el emblema VW iluminado y los nuevos faros matrix IQ.LIGHT LED de serie. Más abajo aparece una toma de aire con el característico patrón de panal GTI. En los extremos exteriores se incorporan dos elementos verticales pintados en rojo, inspirados visualmente en los puntos de remolque utilizados en competición.

Interior del Volkswagen ID. Polo GTI

El rojo y el negro dominan el habitáculo del ID. Polo GTI. Ambos colores aparecen en numerosos detalles del Cockpit, como las costuras rojas en contraste del nuevo volante deportivo GTI o la marca roja situada a las 12 en punto del aro, inspirada en los coches de competición. Una fina línea roja recorre además todo el ancho del salpicadero.

Nuevo Volkswagen ID. Polo GTI Nuevo Volkswagen ID. Polo GTI

Las costuras rojas también están presentes en las puertas y en los laterales exteriores de los asientos deportivos premium de serie, tanto delanteros como traseros. Las superficies interiores de los asientos utilizan una tapicería que reinterpreta el legendario patrón de los GTI clásicos. Los reposacabezas integrados de los asientos delanteros incluyen el emblema GTI en rojo, presente también iluminado, en el volante multifunción deportivo. Otra novedad del volante son las dos levas destinadas a ajustar el nivel de recuperación de energía.

El diseño del Cockpit del ID. Polo GTI apuesta por una distribución clara y equilibrada. El cuadro de instrumentos digital y la pantalla de infoentretenimiento se sitúan sobre un mismo eje visual. El Digital Cockpit tiene un tamaño de 26 cm (10,25 pulgadas) y ofrece distintas vistas de visualización.

Si el conductor activa el modo retro mediante el botón “View” del volante, los instrumentos adoptan el estilo de un Golf I clásico. La pantalla táctil central del sistema multimedia mide 32,77 cm (12,9 pulgadas), con dimensiones comparables a las de una tablet premium. Cuando el modo retro está activo, también aparecen elementos gráficos inspirados en el Golf I, como la visualización de canciones en formato de cassette, el soporte musical portátil más popular de los años 80.

Entre los opcionales del ID. Polo GTI destaca un sistema de sonido premium de Harman Kardon con 425 vatios de potencia y 10 altavoces, incluyendo un altavoz central y subwoofer. También se ofrecerá un gran techo panorámico.

Otra novedad para este segmento es la función de masaje neumático integrada en los asientos delanteros eléctricos de 12 posiciones. Para quienes buscan una experiencia aún más deportiva, estará disponible opcionalmente el neumático premium de altas prestaciones Bridgestone Potenza Sport en medida 235/40 R19, desarrollado específicamente para el ID. Polo GTI.

Cuándo estará disponible el nuevo Volkswagen ID. Polo GTI

El inicio de la preventa en Alemania está previsto para este otoño, con un precio de partida de algo menos de 39.000 euros.