Honda Transalp 750 E-Clutch: primer contacto off-road en Campana

Honda dio un paso más en la evolución de sus motos trail y eligió la planta de Campana para organizar una jornada exclusiva de prensa. Allí, en un circuito off-road especialmente diseñado dentro de la fábrica, pudimos probar en profundidad el nuevo sistema E-Clutch montado sobre la Transalp 750.

Lejos de ser una simple presentación estática, la marca japonesa nos permitió evaluar en condiciones reales cómo funciona esta tecnología que promete simplificar la conducción sin sacrificar el carácter manual de la moto .

Se trata de un embrague electrónico que automatiza el accionamiento del embrague, pero no es una caja automática. El piloto sigue manteniendo el control total de las marchas con el pedal. Simplemente elimina la necesidad de usar la maneta izquierda para arrancar, subir o reducir cambios.

Durante la jornada, tanto Rodrigo Baltazar (Ejecutivo de Ventas de Honda Motos Argentina) como Andrés Alba (Jefe de Producto) fueron claros: “Es un embrague automático, no una caja automática”. La moto no decide los cambios; solo se encarga del trabajo más cansado del embrague.

Sensaciones al pilotar la Honda Transalp E-Clutch

En el circuito off-road de Campana el sistema se mostró muy natural. Las arrancadas son suaves y sin tironeos, incluso en terrenos irregulares o con inclinación. Los cambios ascendentes y reducciones se realizan con gran fluidez, y el embrague antirrebote sigue trabajando para ofrecer mayor seguridad y control en frenadas fuertes.

Uno de los puntos más prácticos es la posibilidad de activar o desactivar el E-Clutch desde la pantalla TFT de 7” en cuestión de segundos, además de poder ajustar la sensibilidad en tres niveles. Si en algún momento querés volver al modo tradicional, simplemente usás la maneta de embrague y el sistema queda inactivo.

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Precio y valor agregado de la Honda Transalp E-Clutch

La diferencia económica respecto a la versión convencional resultó más razonable de lo esperado:

Transalp 750 estándar: alrededor de USD 17.500

Transalp 750 E-Clutch: cerca de USD 18.000

Conclusión

La Honda Transalp 750 E-Clutch se presenta como una opción muy equilibrada para quienes buscan mayor comodidad en el uso diario (especialmente en ciudad o travesías mixtas) sin perder la esencia y el placer de una moto con transmisión manual.

Tras la prueba off-road en Campana, queda claro que Honda logró un sistema inteligente que simplifica la experiencia de manejo sin restarle control ni diversión al piloto.

La diferencia de precio es baja y la ganancia en confort es notable.