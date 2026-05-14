Honda Argentina: líder en satisfacción de postventa

Según el estudio realizado por la consultora IPSOS, Honda Argentina se ubicó en el primer puesto del ranking de satisfacción, recomendación y lealtad.

Honda Motor de Argentina fue reconocida como la marca de automóviles con mayor satisfacción de clientes en postventa del país, de acuerdo con el informe Customer Satisfaction Index (CSI) 2025 elaborado por IPSOS, referente global en investigación de mercado automotriz.

En pocas palabras n Resumen generado por Thinkindot AI

La compañía se destacó por mejorar significativamente sus resultados en comparación con el año anterior, lo que le permitió ubicarse en el primer lugar del ranking general y liderar también indicadores clave como recomendación y lealtad, consolidando su desempeño frente al resto de las automotrices del mercado local.

El relevamiento se realizó a partir de encuestas online a usuarios de vehículos con entre 12 y 30 meses de antigüedad, que hayan tenido contacto con concesionarios o servicios oficiales en los seis meses previos a la encuesta. La muestra aleatoria surge de la base de datos de ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores) y refleja la experiencia directa de los clientes en instancias de postventa.

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Declaraciones de Honda Argentina “Sin dudas, este resultado refleja el compromiso y el trabajo constante de toda nuestra red de concesionarios y servicios oficiales en el país. Nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares y a poner siempre al cliente en el centro de cada experiencia”, destacó Diego Coelho, Gerente Senior Comercial.