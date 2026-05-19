Todo sobre el Ferrari HC25: diseño único de 720 CV basado en el F8 Spider

Desarrollado por el Ferrari Design Studio, el nuevo HC25 es un modelo descapotable único que despide la icónica plataforma V8 no híbrida de Maranello con 720 CV.

Ferrari presentó en los Ferrari Racing Days celebrados en el Circuito de las Américas (COA) su última creación de la serie Proyectos Especiales: el Ferrari HC25. Este superdeportivo pertenece al exclusivo programa One-Off, un departamento dedicado a diseñar y construir vehículos únicos bajo las especificaciones exactas y los deseos de un único cliente.

Bajo la dirección de Flavio Manzoni, el Ferrari Design Studio desarrolló esta pieza de colección sobre la arquitectura del F8 Spider, convirtiéndose en un tributo definitivo a la era de los motores V8 turbo de combustión interna puros y sin asistencia híbrida.

Ferrari HC25 Ferrari HC25 Ferrari Diseño bicuerpo: un puente hacia el futuro El HC25 rompe con las líneas del modelo de base e introduce un lenguaje estético vanguardista que actúa como nexo con los últimos lanzamientos de Maranello, como el 12Cilindri y el halo car F80:

Identidad gráfica: El vehículo se caracteriza por una estructura de doble volumen. La parte delantera y trasera parecen dos carrocerías independientes, vinculadas visualmente por una banda central negra brillante tridimensional. Esta sección negra no es solo estética, sino funcional, ya que oculta las tomas de aire de los radiadores y las salidas de extracción de calor del motor.

Silueta dinámica: El perfil destaca por una línea de cintura rebajada que minimiza el impacto visual de los cristales. La manija de la puerta está integrada de forma oculta en una hoja de aluminio macizo mecanizado, que funciona como un puente que cruza la banda negra central.

Aparición de nuevas ópticas: En el frontal se estrenan luces diurnas (DRL) de disposición vertical con forma de bumerán que aprovechan los extremos de las aletas. Los faros principales son extremadamente delgados y cuentan con una hendidura central que replica el diseño dividido de los faros traseros. Combinación de colores y habitáculo de competición El juego de contrastes exteriores se traslada al interior mediante una selección de texturas y tonalidades específicas:

Exterior: La carrocería está revestida con pintura gris Moonlight mate, un tono sólido que resalta la musculatura en torno a los pasarruedas y contrasta con los elementos en negro brillante. Las llantas de cinco rayos combinan un acabado oscuro con bordes exteriores diamantados.

Interior: El habitáculo utiliza un tejido técnico sofisticado en color gris, matizado con detalles gráficos y costuras en color amarillo. Este color evoca la morfología de las luces diurnas exteriores y complementa los tradicionales escudos de Ferrari y las pinzas de freno firmadas por Brembo. Mecánica y rendimiento del V8 puro A nivel técnico, el HC25 conserva el rendimiento y la configuración mecánica que consagraron a la plataforma del F8 Spider como una referencia en la categoría de descapotables con motor central-trasero: