Ferrari Purosangue Handling Speciale: mejoras en suspensión y respuesta V12

Ferrari presenta el paquete Handling Speciale para el Purosangue, una configuración bajo pedido que reduce los movimientos de la carrocería y agiliza los cambios de marcha.

Ferrari reveló el Handling Speciale, una nueva configuración opcional diseñada específicamente para el Purosangue. Esta actualización busca intensificar la respuesta dinámica y el carácter deportivo del primer vehículo de cuatro puertas y cuatro plazas de Maranello.

Manteniendo el icónico motor V12 atmosférico en posición central delantera y la arquitectura transaxle, el paquete Handling Speciale se centra en optimizar la conexión entre el conductor y la máquina mediante ajustes precisos en la mecánica y la electrónica.

Ferrari Purosangue Handling Speciale Ferrari Purosangue Handling Speciale Ferrari Mejoras dinámicas y rendimiento optimizado La configuración Handling Speciale introduce cambios significativos en la gestión del comportamiento del vehículo:

Suspensión activa: se ha recalibrado el sistema para reducir los movimientos de la carrocería en un 10% . Esto ofrece una sensación de mayor control y una respuesta más directa ante cambios de dirección rápidos.

Transmisión: las estrategias de cambio de marcha son ahora más veloces y decididas, especialmente en los modos de conducción más prestacionales (Race y ESCOff). En modo manual, el sistema acentúa la deportividad por encima de las 5.500 rpm.

Experiencia sonora: el habitáculo cuenta con una acústica optimizada que resalta el sonido del V12, siendo más pronunciado tanto en el arranque como en fases de aceleración intensa. Detalles de diseño exclusivos El Purosangue con esta configuración se distingue por elementos estéticos sutiles pero determinantes que subrayan su exclusividad: