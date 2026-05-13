Chrysler Pacifica America250 2027: edición limitada por el aniversario de Estados Unidos

Ya se pueden realizar pedidos de la nueva Chrysler Pacifica A250, la minivan que combina costuras en rojo rubí y emblemas conmemorativos por el 250 aniversario nacional.

Chrysler anunció la apertura de pedidos para la nueva Chrysler Pacifica America250 (A250) 2027. Esta serie limitada fue diseñada para conmemorar el 250 aniversario de la nación norteamericana, combinando un diseño patriótico con la versatilidad y seguridad que caracterizan al modelo.

Esta edición especial nace de la colaboración oficial de Stellantis con America250, la organización encargada de liderar los festejos nacionales. La producción estará estrictamente limitada a 2.100 unidades para el mercado estadounidense, basándose en el acabado Select con capacidad para siete pasajeros.

Diseño exterior con identidad patriótica La Pacifica A250 2027 se ofrece en tres colores emblemáticos: Rojo Intenso, Blanco Brillante y Azul Hidro. Su estética conmemorativa se define por los siguientes elementos:

Emblemas exclusivos: Calcomanías de la bandera estadounidense y logotipos de America250 en puertas y portón trasero.

Detalles deportivos: Llantas de 20 pulgadas en acabado Foreshadow y detalles en negro en parrillas, portaequipajes y molduras exteriores.

Personalización: Los clientes que deseen un estilo más sobrio pueden optar por eliminar las calcomanías exteriores con un crédito a favor de 495 USD. Chrysler Pacifica America250 2027 Chrysler Pacifica America250 2027 Chrysler Interior a medida y detalles de lujo El habitáculo de siete plazas ha sido cuidadosamente personalizado con toques que refuerzan el espíritu de la edición:

Tapicería exclusiva: Asientos de cuero negro con costuras en Rojo Rubí y una capa inferior azul que se asoma a través del cuero perforado.

Simbolismo: Los respaldos delanteros lucen la bandera estadounidense en relieve, y los cinturones de seguridad son de color rojo rubí oscuro.

Tecnología y acabados: Volante con costuras tricolores (rojo, plata y azul), biseles en titanio líquido y una pantalla de inicio conmemorativa en el panel de instrumentos.

Funcionalidad: Mantiene el sistema exclusivo Stow 'n Go, que permite ocultar los asientos de la segunda y tercera fila para optimizar la carga. Precios y disponibilidad La edición especial llegará a los concesionarios durante el verano de 2026. El paquete A250 tiene un costo adicional de 2.995 USD sobre el precio base del modelo Select.