Peugeot presenta sus soluciones de financiación para mayo: condiciones adaptadas a toda la gama
Peugeot anuncia su propuesta de financiación para el mes de mayo, alternativas que combinan tasas atractivas, plazos flexibles y montos ampliados.
Peugeot, una marca de Stellantis, anuncia su propuesta de financiación para el mes de mayo, con alternativas que combinan tasas atractivas, plazos flexibles y montos ampliados, pensadas para acompañar a distintos tipos de clientes y facilitar el acceso a toda su gama de vehículos.
Para toda la línea de productos, Peugeot ofrece una Tasa Express del 0% hasta 18 meses, con un monto máximo financiable de $16.000.000, una herramienta financiera competitiva para impulsar la adquisición de sus modelos más representativos.
Los modelos de Peugeot con financiación
Adicionalmente, la marca dispone de una Tasa Exclusiva del 0% hasta 24 meses para los modelos 208 y 2008, con un monto máximo de financiación de $20.000.000, o bien con TNA de 5,9% para financiar hasta $26.000.000. En particular, para el Peugeot 2008 en su versión GT, también se habilita una Línea Full 2008 con financiación de hasta $40.000.000 a 36 meses con TNA de 19,9%, ofreciendo una alternativa especialmente adaptada para clientes interesados en esta propuesta de SUV compacto.
Para quienes requieran montos superiores, la marca proporciona financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, y para modelos de mayor porte como Boxer, 3008, 408 y 5008, las mismas condiciones se amplían hasta $45.000.000, respaldando las necesidades de clientes particulares y profesionales.
Complementariamente, Peugeot ofrece alternativas con Créditos UVA, disponibles a 24 meses con tasa 0% para financiar hasta $24.000.000, o bien $26.000.000 con TNA de 9,9% a 36 meses, opciones aplicables para los modelos 208, Partner y 2008, brindando flexibilidad financiera adicional en función de las preferencias y la planificación de cada cliente.
Con estas condiciones de financiación, Peugeot Argentina continúa reforzando su compromiso de ofrecer soluciones financieras competitivas y accesibles, alineadas con el contexto del mercado local y diseñadas para adaptarse a las distintas necesidades de quienes buscan un producto de la marca.