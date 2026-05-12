Peugeot presenta sus soluciones de financiación para mayo: condiciones adaptadas a toda la gama

Peugeot anuncia su propuesta de financiación para el mes de mayo, alternativas que combinan tasas atractivas, plazos flexibles y montos ampliados.

Peugeot, una marca de Stellantis, anuncia su propuesta de financiación para el mes de mayo, con alternativas que combinan tasas atractivas, plazos flexibles y montos ampliados, pensadas para acompañar a distintos tipos de clientes y facilitar el acceso a toda su gama de vehículos.

Para toda la línea de productos, Peugeot ofrece una Tasa Express del 0% hasta 18 meses, con un monto máximo financiable de $16.000.000, una herramienta financiera competitiva para impulsar la adquisición de sus modelos más representativos.

Los modelos de Peugeot con financiación Peugeot 208 Peugeot 208

Adicionalmente, la marca dispone de una Tasa Exclusiva del 0% hasta 24 meses para los modelos 208 y 2008, con un monto máximo de financiación de $20.000.000, o bien con TNA de 5,9% para financiar hasta $26.000.000. En particular, para el Peugeot 2008 en su versión GT, también se habilita una Línea Full 2008 con financiación de hasta $40.000.000 a 36 meses con TNA de 19,9%, ofreciendo una alternativa especialmente adaptada para clientes interesados en esta propuesta de SUV compacto.

Para quienes requieran montos superiores, la marca proporciona financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, y para modelos de mayor porte como Boxer, 3008, 408 y 5008, las mismas condiciones se amplían hasta $45.000.000, respaldando las necesidades de clientes particulares y profesionales.