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Peugeot presenta sus soluciones de financiación para mayo: condiciones adaptadas a toda la gama

Peugeot anuncia su propuesta de financiación para el mes de mayo, alternativas que combinan tasas atractivas, plazos flexibles y montos ampliados.

Peugeot presenta sus soluciones de financiación para mayo: condiciones adaptadas de toda la gama

Peugeot presenta sus soluciones de financiación para mayo: condiciones adaptadas de toda la gama

Peugeot, una marca de Stellantis, anuncia su propuesta de financiación para el mes de mayo, con alternativas que combinan tasas atractivas, plazos flexibles y montos ampliados, pensadas para acompañar a distintos tipos de clientes y facilitar el acceso a toda su gama de vehículos.

Para toda la línea de productos, Peugeot ofrece una Tasa Express del 0% hasta 18 meses, con un monto máximo financiable de $16.000.000, una herramienta financiera competitiva para impulsar la adquisición de sus modelos más representativos.

Los modelos de Peugeot con financiación

Peugeot 208
Peugeot 208

Peugeot 208

Adicionalmente, la marca dispone de una Tasa Exclusiva del 0% hasta 24 meses para los modelos 208 y 2008, con un monto máximo de financiación de $20.000.000, o bien con TNA de 5,9% para financiar hasta $26.000.000. En particular, para el Peugeot 2008 en su versión GT, también se habilita una Línea Full 2008 con financiación de hasta $40.000.000 a 36 meses con TNA de 19,9%, ofreciendo una alternativa especialmente adaptada para clientes interesados en esta propuesta de SUV compacto.

Para quienes requieran montos superiores, la marca proporciona financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, y para modelos de mayor porte como Boxer, 3008, 408 y 5008, las mismas condiciones se amplían hasta $45.000.000, respaldando las necesidades de clientes particulares y profesionales.

Complementariamente, Peugeot ofrece alternativas con Créditos UVA, disponibles a 24 meses con tasa 0% para financiar hasta $24.000.000, o bien $26.000.000 con TNA de 9,9% a 36 meses, opciones aplicables para los modelos 208, Partner y 2008, brindando flexibilidad financiera adicional en función de las preferencias y la planificación de cada cliente.

Con estas condiciones de financiación, Peugeot Argentina continúa reforzando su compromiso de ofrecer soluciones financieras competitivas y accesibles, alineadas con el contexto del mercado local y diseñadas para adaptarse a las distintas necesidades de quienes buscan un producto de la marca.

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