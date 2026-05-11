Jeep fortalece su propuesta en mayo con precios especiales y financiaciones a tasa 0%

J eep Argentina da a conocer atractivas condiciones comerciales para toda su gama de productos y bonificaciones directas sobre el precio de lista para sus modelos más elegidos: Renegade , Compass y Commander. Distintos esquemas que reafirman el posicionamiento de la marca como referente en potencia, capacidad y versatilidad dentro del mercado local.

Para todos los modelos de la marca, Jeep ofrece una financiación con una tasa fija de 0% a 12 meses para financiar hasta $24.000.000, y una tasa fija 0% a 18 meses con un monto máximo de $18.000.000, brindando alternativas concretas para facilitar el acceso a su gama.

Estas condiciones se complementan con la línea de préstamos UVA, disponible con una tasa del 0% a 12 meses y un monto financiable de hasta $30.000.000, además de otras opciones de financiación que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo, ampliando el abanico de soluciones según el perfil del cliente.

Adicionalmente, y en complemento con las alternativas de financiación vigentes, durante el mes se ofrecen bonificaciones especiales en la red oficial de concesionarios Jeep :

Renegade Longitude: $43.500.000

Renegade Serie S: $44.500.000

Compass Blackhawk: $64.300.000

Commander Limited: $59.900.000

Estos tres modelos además cuentan con una financiación especial de hasta $28.000.000 con una TNA del 0% y en un plazo de 18 meses.

Con esta propuesta integral para el mes de mayo, Jeep continúa impulsando soluciones financieras atractivas y adaptables, acompañando el crecimiento de su gama en la Argentina y ofreciendo herramientas concretas para que más clientes puedan acceder a la experiencia y el ADN de la marca.

Con estas iniciativas, Jeep acerca su gama de productos a un público más amplio y consolida su posicionamiento en los segmentos clave del mercado SUV.