Jeep y Harley-Davidson vuelven a unir fuerzas en 2026 para celebrar la libertad y la aventura con una serie de eventos exclusivos por toda Europa.

Jeep y Harley-Davidson retomarán su histórica colaboración en el mercado europeo durante el 2026, reviviendo un vínculo que se originó en 2014. Esta unión celebra la sinergia entre dos marcas que son mucho más que fabricantes de vehículos: son símbolos globales de libertad, independencia y el coraje de explorar nuevos horizontes, ya sea sobre dos o cuatro ruedas.

Bajo el lema "Dos iconos, una sola alma", la alianza busca fortalecer la conexión con sus comunidades de seguidores, conocidas por ser de las más apasionadas del mundo motor, compartiendo valores de autenticidad y el gusto por los grandes eventos al aire libre.

El nuevo Jeep Compass 4xe: protagonista de la aventura En cada uno de los encuentros programados para este año, el foco central estará puesto en la nueva gama del Jeep Compass. Este modelo representa el equilibrio ideal entre la actitud todoterreno legendaria de la marca y las exigencias de la movilidad moderna.

Tecnología 4xe: La versión híbrida enchufable con tracción integral será la estrella de los eventos, ofreciendo la capacidad off-road característica de Jeep junto a un sistema de propulsión electrificado.

Versatilidad: Diseñado para desempeñarse con solvencia en senderos agrestes, el nuevo Compass mantiene una agilidad y confort que lo hacen perfecto para el uso diario en la ciudad. Jeep y Harley-Davidson anuncian su sociedad para 2026 Jeep y Harley-Davidson anuncian su sociedad para 2026 Jeep Calendario de eventos Jeep / Harley-Davidson 2026 Las marcas han diseñado una agenda cargada de actividades que recorrerá diversos puntos emblemáticos de Europa, donde los fanáticos podrán conocer los nuevos modelos y compartir experiencias en ruta: