Ford Mustang GTD Competition: récord histórico de 6:40 en Nürburgring

Ford Racing optimizó el motor V8 del Mustang hasta los 826 CV para lograr una vuelta histórica 11 segundos más rápida que su registro anterior.

El Ford Mustang GTD ha vuelto a hacer historia en el mítico trazado de Nürburgring Nordschleife. Tras haber sido el primer vehículo de un fabricante estadounidense en bajar de los 7 minutos, la nueva variante GTD Competition ha pulverizado su propia marca con un tiempo oficial de 6:40.835.

Con este logro, Ford no solo firma la vuelta más rápida para un coche americano en el "Infierno Verde", sino que posiciona al Mustang en el sexto lugar de la clasificación histórica de la categoría de prototipos y pre-producción.

Ingeniería de precisión para una vuelta récord Para lograr una mejora de 11 segundos respecto al tiempo original, el equipo de Ford Racing y Multimatic trabajó en cuatro pilares fundamentales que llevan el rendimiento del Mustang a un nivel extremo:

Potencia optimizada: El motor V8 supercharged de 5.2 litros ha sido ajustado para entregar 826 CV , superando los 815 caballos del modelo convencional.

Aerodinámica de competición: Se introdujeron modificaciones en el alerón trasero con sistema DRS, nuevos deflectores delanteros y discos aerodinámicos de fibra de carbono para maximizar la carga a altas velocidades.

Reducción de peso estratégica: El uso de llantas de magnesio, nuevos asientos tipo bucket de carbono y un sistema de amortiguación aligerado permiten una dinámica mucho más ágil y precisa.

Máximo agarre: Se equiparon neumáticos de ultra alto rendimiento diseñados específicamente para soportar las exigencias laterales del trazado alemán. Ford Mustang GTD Competition Ford Mustang GTD Competition Ford Dos pilotos, un mismo ADN La hazaña fue liderada por Dirk Müller, piloto oficial de Ford Racing, quien marcó el tiempo de 6:40. Sin embargo, la sorpresa de la jornada la dio el ingeniero de Ford, Steve Thompson. Con apenas 40 vueltas de experiencia en el circuito, Thompson logró un tiempo de 6:49.337, superando incluso el récord inicial de Müller. Este hito subraya la facilidad de conducción y la confianza que el chasis del GTD Competition transmite al piloto, independientemente de su veteranía en pista.

Edición Especial Limitada: Un tributo a los 62 años Este récord llega en el marco del 62º aniversario del Mustang, consolidando al modelo como un ícono global de la performance. Para conmemorar este hito, Ford lanzará el Mustang GTD Competition como una edición especial numerada y estrictamente limitada.