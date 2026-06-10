Ford llevó el Off-Road Expedition a Mendoza con travesías, gastronomía y la visita sorpresa de Nani Roma

Ford volvió a elegir Mendoza para desarrollar una de sus experiencias más exclusivas. Se trata de la Off-Road Expedition, una propuesta diseñada para clientes de la marca que durante cuatro días recorrieron algunos de los paisajes más imponentes de la provincia a bordo de sus camionetas Raptor.

"Armamos una experiencia para clientes de Raptor que comenzó el 27 de mayo. Los participantes asistieron a la carrera y luego recorrieron con sus propias camionetas los mismos caminos por los que pasaron las Raptor T1+, manejadas por algunas de las máximas figuras del rally mundial", explicó Pablo López, gerente de Marketing de Ford.

La aventura comenzó en el Gran Hotel Potrerillos, donde los participantes iniciaron la convivencia que los acompañaría durante toda la travesía. Además de las actividades de manejo, los invitados tuvieron la posibilidad de crear sus propios blends de vino, en una experiencia vinculada a una de las industrias más emblemáticas de Mendoza.

Durante la segunda jornada, la propuesta sumó un fuerte componente gastronómico. Junto al equipo de Café San Juan, los asistentes participaron de un taller de conservas al aire libre encabezado por Lele Cristóbal, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. La jornada concluyó con una cena y música en vivo en Isidris.

El tercer día estuvo marcado por una nueva travesía off-road en la zona de Uspallata, donde los participantes pusieron a prueba las capacidades de las Ford Raptor en terrenos de montaña y caminos de alta exigencia.

Los participantes vivieron a pleno la Off-Road Expedition de la mano de Ford.

La sorpresa de Nani Roma en Mendoza

La cuarta jornada tuvo uno de los momentos más esperados del evento. Los participantes recibieron la visita sorpresa de Nani Roma, una de las máximas figuras del rally raid internacional y ganador del Rally Dakar.

El piloto español compartió una charla exclusiva con los clientes, relató experiencias de su carrera deportiva y respondió preguntas en un encuentro mano a mano. Además, los asistentes pudieron tomarse fotografías y obtener autógrafos.

Nani Roma Nani Roma fue la gran sorpresa de esta experiencia junto a Ford.

"Fue la primera vez que probé la F-150 acá en Argentina. Funciona muy bien. La pude manejar por distintos caminos cuando estábamos entrenando antes de la carrera", aseguró Nani Roma durante su visita.

Más allá de su impresionante trayectoria deportiva, los participantes destacaron la cercanía con la que compartió anécdotas y respondió cada consulta. El piloto de Ford Racing, ganador del Dakar tanto en motos como en autos, también dejó su huella en Argentina al conquistar el Desafío Ruta 40.

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"Una de las grandes sorpresas fue la visita de Nani Roma, que llegó especialmente para compartir una jornada con los clientes, responder preguntas y contar sus experiencias. Es una persona excepcional, muy valorada por el equipo por todo su conocimiento y aporte al desarrollo de la Raptor T1+", agregó López.

La última jornada comenzó cerca de las 10 de la mañana con una travesía por circuitos no señalizados de la zona de Uspallata. Luego del recorrido, los participantes disfrutaron de un almuerzo preparado por Lele Cristóbal antes de regresar a Isidris para el cierre oficial de la experiencia.

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El último desafío fue también uno de los más exigentes del viaje. Los propietarios de las Ford Raptor coincidieron en destacar la complejidad del recorrido y aseguraron que fueron días inolvidables, marcados por la aventura, el compañerismo y la posibilidad de poner a prueba sus vehículos en escenarios únicos de la cordillera mendocina.

La despedida incluyó una cena especial en Catena Zapata, donde Ford puso el broche final a cuatro días de aventura, camaradería y experiencias exclusivas en plena montaña mendocina.

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Una experiencia única para clientes Ford Racing

Off-Road Expedition es considerada la experiencia inmersiva de mayor exigencia dentro del universo Ford Racing. La propuesta reúne a clientes de la línea Raptor en travesías por escenarios extremos, donde pueden explorar al máximo las capacidades de sus vehículos en condiciones reales.

Estas expediciones suelen desarrollarse en destinos emblemáticos como las Dunas del Nihuil, la región del Aconcagua o Tandil, y combinan conducción off-road con hospitalidad premium, gastronomía de autor, catas de vino y clínicas especializadas dictadas por pilotos profesionales y referentes del rally internacional.