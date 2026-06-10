Kia presenta el nuevo Niro, uno de sus modelos más exitosos

Kia presentó en Europa el nuevo Niro , pensado para simplificar la movilidad diaria gracias a una tecnología eficiente, a un formato crossover práctico y a una conectividad optimizada. El modelo actualizado introduce un sistema de propulsión solo híbrido para el mercado europeo, lo que posiciona al nuevo Niro como la opción de acceso más asequible a la movilidad electrificada.

Al combinar la eficiencia híbrida con una conducción que resulta familiar, el modelo ofrece una solución práctica y accesible para las necesidades de movilidad diarias. Con un enfoque en la usabilidad, la seguridad y la tecnología, el nuevo Niro refuerza su papel dentro del altamente competitivo segmento de los "CUV" (crossover utility vehicle) híbridos, donde la demanda de vehículos eficientes sigue creciendo.

El Niro se ha consolidado rápidamente como otro éxito de Kia en Europa . Desde su lanzamiento, se ha posicionado como una opción accesible y práctica para iniciarse en la movilidad electrificada, que responde a las diversas necesidades de los clientes europeos. Su puesto de conducción elevado, su generoso espacio interior y su diseño práctico garantizan la comodidad y la facilidad de uso en los desplazamientos cotidianos, mientras que un completo conjunto de elementos de seguridad refuerza la confianza del conductor.

Otro de los factores clave del éxito del Niro ha sido su estrategia flexible en materia de propulsión, con versiones híbridas, híbridas enchufables y totalmente eléctricas adaptadas a diferentes necesidades de los clientes. Dado que la variante híbrida se ha consolidado como la más vendida, el Niro renovado se ofrece ahora exclusivamente con un moderno sistema de propulsión híbrido.

Kia Niro adopta un sistema de propulsión híbrido eficiente para la conducción diaria

En consecuencia, el Niro renovado está equipado exclusivamente con un moderno sistema de propulsión híbrido, que combina un motor naftero de inyección directa GDI de 1,6 litros de 100 HP con uno eléctrico de 43 HP. Esto proporciona una potencia combinada de 138 HP, que se transmite a las ruedas delanteras a través de una rápida caja de cambios de doble embrague de seis velocidades (6 DCT).

Esta configuración se ha desarrollado especialmente para facilitar una conducción responsable en el uso diario, al tiempo que ofrece la autonomía y el confort propios de los sistemas de propulsión convencionales. Además, alcanza una velocidad máxima de 170 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos.

Kia Niro: proporciones prácticas propias de un crossover y un diseño exterior renovado

El nuevo Niro presenta una serie de actualizaciones en el exterior diseñadas para adaptar el modelo a la filosofía de diseño "Opposites United" de Kia, al tiempo que conserva su identidad distintiva de crossover. La renovación estética se centra en la claridad visual, una tecnología de iluminación mejorada y unas proporciones funcionales y adecuadas para la movilidad diaria, al tiempo que confiere al nuevo Kia Niro una estética más moderna y decidida.

Los paragolpes delantero y trasero rediseñados confieren al vehículo un aspecto más definido e imponente, así como una mayor presencia en la carretera.

En la parte delantera, los grupos ópticos adoptan ahora una orientación vertical, en consonancia con la filosofía de diseño «Opposites United» de Kia, lo que refuerza una identidad visual más distintiva y cohesionada. Estos faros LED de serie, dotados de la tecnología de reflector multifacético (MFR), no solo aportan un aspecto de gran calidad, sino que también mejoran la distribución de la luz para una mayor seguridad en el uso diario.

En la parte trasera, un portón totalmente rediseñado armoniza con una nueva firma luminosa: se ha eliminado el hueco de la matrícula para crear una superficie más limpia y minimalista, lo que realza la sensación de anchura del vehículo y su imagen premium. Los nuevos patrones lumínicos refuerzan aún más el lenguaje de diseño moderno del modelo y garantizan una mayor coherencia con la parte delantera.

Con una longitud de 4.430 mm y una distancia entre ejes de 2.720 mm, el nuevo Niro ofrece un espacio generoso dentro del segmento de los CUV compactos. El baúl tiene un volumen de 430 litros (VDA). La capacidad de remolque de hasta 1.010 kg (con freno) permite que el vehículo se adapte a una amplia variedad de necesidades, tanto de ocio como de uso práctico.

La eficiencia aerodinámica se ha optimizado con un coeficiente de resistencia de 0,28. Los clientes pueden elegir entre las probadas llantas de aleación de 16 pulgadas y las variantes de 18 pulgadas de nuevo diseño para los niveles de acabado superiores.

Interior rediseñado del Kia Niro

En el interior, los materiales y las combinaciones de colores también se han actualizado para ofrecer un ambiente más contemporáneo. Además, el nuevo Niro presenta una arquitectura rediseñada del salpicadero y la consola central, concebida en torno a un sistema de infoentretenimiento de navegación «Connected Cockpit Navigation» (ccNC) de 12,3 pulgadas (31 cm). La nueva interfaz integra la navegación, las funciones del vehículo y los servicios de conectividad en un único entorno digital.

Mayor seguridad y tecnologías de asistencia a la conducción

El nuevo Niro ofrece un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) desde el nivel de acabado básico, ampliando así su oferta en materia de seguridad. Entre las tecnologías de seguridad más destacadas se incluyen: