BMW presentó una variante de acceso para la Serie 1. Motor TwinPower Turbo de 156 CV, equipamiento tecnológico y los detalles de su posicionamiento de precio.

El segmento de los vehículos compactos de perfil premium suma un nuevo competidor en el mercado nacional. BMW anunció la incorporación del BMW 118 BlackEdition, una variante que se posiciona formalmente como el nuevo escalón de acceso a la gama del Serie 1 y a todo el portafolio de la marca bávara en el país. Esta alternativa fue desarrollada para ofrecer un nivel de equipamiento elevado combinado con un posicionamiento de precio competitivo dentro del segmento C.

En el aspecto mecánico, conserva el conjunto motriz característico de la versión 118, compuesto por un bloque motor BMW TwinPower Turbo de tres cilindros y 1.5 litros, capaz de erogar una potencia de 156 CV y un torque de 230 Nm. La transmisión está encomendada a una caja automática Steptronic de doble embrague con siete velocidades.

BMW lanzó el 118 BlackEdition en Argentina BMW Equipamiento de confort, tecnología a bordo y asistentes A pesar de situarse como el modelo de entrada a la marca, la versión exhibe un completo catálogo funcional. En el habitáculo destaca la pantalla panorámica BMW Curved Display, que integra el cuadro de instrumentos digital con el sistema de infoentretenimiento, sumado a un cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes y el climatizador automático bizona con salidas de aire traseras.

El apartado tecnológico se complementa con el paquete de conectividad BMW ConnectedDrive, el cual habilita llamadas de emergencia y la gestión remota de funciones del vehículo mediante dispositivos móviles. En materia de confort de marcha y maniobrabilidad, añade el sistema Parking Assistant con cámara de visión panorámica trasera, asistentes de estacionamiento y de reversa, acceso de proximidad sin llave, espejos exteriores plegables de accionamiento eléctrico y techo panorámico de cristal con apertura eléctrica.

BMW lanzó el 118 BlackEdition en Argentina BMW Precios en Argentina En la faceta estética, la variante se distingue por su acabado exterior en tono Solid Black combinado con elementos oscurecidos en la carrocería, acompañados por faros LED adaptativos y llantas de aleación de 18 pulgadas. El vehículo cuenta con el respaldo de una garantía oficial de tres años o 200.000 kilómetros en toda la red de concesionarios de la marca.