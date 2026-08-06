Suzuki lanzó el nuevo Across en Argentina

El mercado automotor local suma una nueva opción dentro del segmento de los utilitarios deportivos. Suzuki anunció el lanzamiento comercial del Suzuki Across , un SUV que desembarca en el país con el objetivo de ampliar la oferta de movilidad sustentable mediante un esquema propulsor enfocado en la eficiencia energética y el bajo nivel de emisiones.

El modelo ya se encuentra presente en la red de concesionarios oficiales para pruebas de manejo y comercialización, ofreciéndose en dos niveles de equipamiento denominados GL y GLX , ambos respaldados por una garantía oficial de tres años o 100.000 kilómetros.

El aspecto central del SUV híbrido radica en su configuración mecánica. Bajo el capó aloja un propulsor térmico de cuatro cilindros de 1.5 litros (1.462 cc) con tecnología DUALJET de inyección multipunto, asociado a un sistema de asistencia eléctrica. El conjunto entrega una potencia máxima de 101 CV y se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades .

En materia de rendimiento, la marca homologó registros de consumo de 6,3 l/100km en ciclo urbano y de 5,1 l/100km en trayectos extraurbanos , logrando un promedio mixto de 5,5 litros cada cien kilómetros recorridos.

En el habitáculo, el vehículo cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil multimedia de 10,1 pulgadas compatible de forma inalámbrica con las plataformas Apple CarPlay y Android Auto. En la variante tope de gama GLX se añade cargador inalámbrico para dispositivos móviles y un sistema de audio firmado por la firma Infinity con 8 parlantes.

El apartado de seguridad activa y pasiva incluye seis airbags de serie, control de estabilidad (ESP) y una dotación de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Entre los dispositivos destacan el frenado autónomo de emergencia, la alerta con mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo, el sensor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado y el sistema de cámara de visión 360° con sensores de estacionamiento.

El Suzuki Across ya está a la venta en toda la red oficial de concesionarios del país con valores de comercialización que parten desde los 27.990 dólares para la versión de entrada Across Hybrid GL, mientras que la variante tope de gama Across Hybrid GLX se ubica en los 29.990 dólares.