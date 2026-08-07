Smart #2: la marca anticipa detalles de su nuevo auto eléctrico

Smart anticipó las primeras características de su nuevo exponente desarrollado en conjunto con Ron Muralist.

Smart dio a conocer las primeras referencias preliminares acerca del nuevo Smart #2, un desarrollo realizado en colaboración con el artista Ron Muralist. El vehículo se encuentra actualmente completando los procesos de aprobación regulatoria en la Unión Europea, por lo que los valores definitivos y especificaciones finales serán publicados por la marca una vez concluida dicha etapa de homologación.

Antecedentes de Smart y posicionamiento de la gama actual La presencia histórica de Smart en el mercado argentino se registró en una primera etapa entre los años 2010 y 2019. En su actual etapa de relanzamiento global, la marca opera con un portfolio compuesto exclusivamente por vehículos propulsados por energía eléctrica, abarcando desde los segmentos A (citycar) hasta el C (compacto) a través de los modelos conocidos como #1, #3 y #5.

Smart #2: la marca anticipa detalles de su nuevo modelo eléctrico Smart Prestaciones técnicas del auto eléctrico Los desarrollos de la marca se caracterizan por incorporar impulsores eléctricos de alto rendimiento. Las configuraciones convencionales declaran potencias que oscilan entre los 272 y 428 CV, asociados a un sistema de tracción trasera.

Por su parte, las variantes de corte deportivo firmadas por Brabus elevan los parámetros hasta los 646 CV, incorporando en este caso un esquema de tracción integral. En cuanto a la eficiencia energética, las autonomías declaradas en condiciones de homologación varían desde los 310 hasta los 590 kilómetros de alcance por carga completa.