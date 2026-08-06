BYD confirma el precio del monovolumen premium de siete plazas: el DENZA D9

DENZA, la marca premium de BYD , ha confirmado los precios y las especificaciones para el Reino Unido del D9, el primer monovolumen premium de siete plazas que incorpora la revolucionaria tecnología de carga rápida FLASH.

Ya se puede encargar y se ofrece en dos versiones: la Elegance, con un precio de venta recomendado de 75.000 £, y la Ultimate, la tope de gama, con un precio de 85.000 £. Ambos modelos cuentan con un sistema de propulsión híbrido enchufable Super Hybrid Dual Mode Intelligent and All-Wheel Drive (DM-i AWD) que combina refinamiento y eficiencia tanto en modo híbrido como en modo totalmente eléctrico.

El sistema de propulsión DM-i AWD , combinado con la tecnología de carga FLASH, líder en la industria, consta de dos motores eléctricos: uno delantero que produce 231 CV y otro trasero que aporta 61 CV adicionales. En la mayoría de las situaciones, estos dos motores impulsan las ruedas por sí solos, pero cuando se requiere mayor par motor, se complementan con un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros.

Sin embargo, en la mayoría de las situaciones de conducción, este motor de cuatro cilindros y 120 CV funciona como generador para la batería y los motores eléctricos. El sistema DM-i AWD permite que el D9 acelere de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos.

El confort de los ocupantes está garantizado gracias al sistema de amortiguación inteligente DiSus-C. Integrado en la suspensión delantera tipo MacPherson y en la suspensión trasera multibrazo, la amortiguación de compresión y extensión se ajusta para ofrecer un control preciso de la carrocería en las curvas y una conducción suave en superficies irregulares.

El D9 establece nuevos estándares para un sistema de propulsión híbrido enchufable en su segmento, especialmente gracias a su compatibilidad con la tecnología de carga rápida FLASH. Esto significa que la batería del D9 puede recargarse del 10 al 70 % en solo cinco minutos, del 10 al 97 % en nueve minutos, mientras que una carga del 20 al 97 %, incluso a -30 °C, tarda solo 12 minutos.

Esto equivale a una potencia de carga máxima de 559 kW. Con 58,5 kWh, el D9 puede recorrer hasta 209 km con una carga completa, mientras que la asistencia del motor de gasolina para viajes más largos permite una autonomía de 950 km con una carga completa y el depósito lleno.

Viajes de negocios de primera clase en cualquiera de las dos versiones

Independientemente del nivel de equipamiento seleccionado, el D9 ofrece un nivel excepcional de equipamiento de serie.

Todo comienza con la versión Elegance, donde las puertas corredizas eléctricas facilitan el acceso a los pasajeros de la segunda y tercera fila. Todos los asientos están tapizados en cuero, y el habitáculo se inunda de luz natural gracias a un techo panorámico de cristal de 1,1 m2 con parasol eléctrico.

Un reposabrazos LCD en cada uno de los asientos de la segunda fila permite a sus ocupantes controlar la climatización y el sistema de infoentretenimiento con total facilidad. Un compartimento refrigerado y calefactado para guardar alimentos y bebidas, junto con un sistema de sonido Devialet, contribuyen a mejorar el confort en cada viaje.

Los ocupantes delanteros también disfrutan de una comodidad excepcional, con asientos equipados con calefacción, ventilación y función de masaje de 10 puntos. Además, incluye volante calefactable, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 15,6 pulgadas, con Google integrado, y un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas, lo que garantiza que el D9 ofrezca un nivel de tecnología a bordo líder en su clase.

El acabado Ultimate se basa en las especificaciones estándar del Elegance e incorpora varias características exclusivas de este nivel tope de gama. El acceso se simplifica aún más gracias a la activación mediante gestos con el pie para las puertas corredizas y el portón trasero, y una vez dentro, la segunda fila se vuelve aún más lujosa.

Los asientos de gravedad cero, con ajuste en 14 direcciones, masaje de 16 puntos y reclinación de hasta 152 grados, ofrecen una posición de descanso al estilo de la clase ejecutiva. Cada ocupante también disfruta de su propia pantalla de entretenimiento de 12,8 pulgadas, ubicada en el respaldo de los asientos delanteros.

Las características premium se extienden más allá de la fila central. Los siete asientos están tapizados en cuero Nappa de mayor calidad, y todos los ocupantes cuentan con calefacción y ventilación. El conductor dispone de una pantalla de visualización frontal de 12 pulgadas, mientras que el pasajero delantero cuenta con una pantalla adicional de 10,25 pulgadas.

La visibilidad trasera, incluso con todos los pasajeros a bordo, se mantiene nítida gracias a la incorporación de un espejo retrovisor digital. El habitáculo se completa con inserciones de madera que recorren el salpicadero y se integran a la perfección con los paneles de las puertas.

La configuración de siete plazas del D9 ofrece un espacio interior excepcional en las tres filas, además de un amplio maletero. Con los siete asientos en su posición, y dependiendo de su ubicación, la capacidad del baúl oscila entre 430 y 570 litros, mientras que la capacidad máxima de carga en modo de cuatro plazas alcanza los 2310 litros.