BYD confirmó precio y especificaciones de un SUV de siete asientos

BYD ha confirmado los precios y las especificaciones para el Reino Unido de su primer coche de siete plazas: el Ti 7. Con precios a partir de 47.995 libras esterlinas, también supone un debut para BYD en el país: el primer SUV de su gama que se lanza con el sistema de propulsión DM-p (Dual Mode performance).

La configuración de siete plazas del Ti 7 se ha desarrollado específicamente para los mercados europeo y británico, mientras que el alto nivel de equipamiento de serie y las especificaciones del sistema de propulsión crean un SUV atractivo tanto por su estética como por su relación calidad-precio.

Un elemento clave de la mecánica del Ti 7 es el uso del sistema híbrido DM-p con tecnología DM. Compuesto por tres motores (uno delantero y otro trasero), el DM-p complementa la energía eléctrica con un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros montado longitudinalmente.

BYD confirma los precios y las especificaciones de su muy esperado primer SUV de siete plazas en el Reino Unido

En total, este sistema produce 408 CV , ofreciendo un rendimiento que supera con creces al de sus competidores más directos. Como resultado, acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 4,8 segundos, con una velocidad máxima de 190 km/h.

Sin embargo, este rendimiento no se ha logrado a expensas de la eficiencia, otra ventaja clave del sistema de propulsión DM-p. En su mayor parte, el motor de gasolina utiliza su potencia de 150 CV para generar energía para la batería Blade de 35,6 kWh de BYD, combinando la respuesta y el refinamiento eléctricos con la flexibilidad y la autonomía de la gasolina. Solo con energía eléctrica, puede recorrer hasta 119 km.

EQUIPAMIENTO DE SERIE DE ALTO NIVEL

El Ti 7 estará disponible en el Reino Unido únicamente en la versión tope de gama Excellence AWD, que ofrece un nivel de equipamiento superior al de sus rivales en este rango de precios. Pero incluso antes de analizar sus características técnicas, ofrece una estética sumamente atractiva.

Su perfil de líneas rectas y sin complejos le confiere un diseño imponente y robusto, muy apreciado por los compradores de SUV, a la vez que ofrece una estética contemporánea. La robustez se ve reforzada por las llantas de aleación de 20 pulgadas alojadas en robustos pasos de rueda, además de los cristales tintados en las puertas traseras y laterales.

BYD confirma los precios y las especificaciones de su muy esperado primer SUV de siete plazas en el Reino Unido

La iluminación exterior se logra mediante luces LED en todo el vehículo; los faros delanteros cuentan con una animación de bienvenida dinámica, mientras que las luces de cortesía en los retrovisores ofrecen visibilidad adicional al acercarse al coche por la noche.

Los clientes pueden elegir entre seis acabados exteriores: el color Plata Estelar es gratuito, mientras que el Verde Montaña, el Negro Obsidiana, el Verde Jade y el Gris Titanio están disponibles por 1100 £ adicionales. Un último tono, el Gris Titanio Mate, tiene un coste adicional de 2000 £.

El parabrisas y las ventanillas delanteras están fabricados con vidrio acústico para mejorar aún más el confort en el habitáculo, mientras que todo el interior está bañado en luz gracias a un panel de vidrio panorámico en el techo.

La tapicería de cuero viene de serie y está disponible en tres acabados: negro, gris claro o marrón. Los asientos delanteros y los laterales de la segunda fila cuentan con calefacción y ventilación, y el climatizador de tres zonas permite que cada fila mantenga su propia temperatura. Además, se ofrece un control adicional de la temperatura para las bebidas o aperitivos de los ocupantes gracias a un refrigerador y un calentador de bebidas ubicados entre el conductor y el pasajero delantero.

Como es habitual en los productos BYD, la tecnología a bordo del Ti 7 destaca por encima de las demás. Incluye de serie una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, mientras que el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas se sitúa frente al conductor. Además, un sistema de sonido de 18 altavoces proporciona una experiencia auditiva envolvente.

Interior del BYD Ti 7

Más allá del equipamiento interior, los ocupantes disfrutan de una sensación de sofisticación en las tres filas de la espaciosa cabina. Los pasajeros de la fila central se benefician de asientos que se pueden ajustar en cuatro direcciones diferentes, con amplio espacio para las rodillas y la cabeza en los tres asientos.

Los asientos de la tercera fila añaden una dimensión extra de versatilidad al Ti 7, proporcionando capacidad adicional para pasajeros cuando sea necesario o, al plegarse, ofreciendo un baúl de 970 litros. En la configuración de siete plazas, la capacidad del baúl es de 126 litros, mientras que al plegar la segunda y la tercera fila aumenta la capacidad total a 1830 litros.

Precio del BYD Ti 7

El Ti 7 ya está disponible para pedidos, con una contribución de 500 £ de BYD para los primeros compradores.

Las especificaciones completas del Ti 7 se confirmarán próximamente, y los clientes pueden esperar las primeras entregas en enero de 2027. El Ti 7 ya está disponible para preordenar en todos los distribuidores de BYD, y los clientes que deseen ser de los primeros en recibirlo pueden realizar una preorden de 500 £, que será igualada con una contribución de 500 £ por parte de BYD.