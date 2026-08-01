FOTON, parte del Grupo Corven, comienza la comercialización de la pick-up Tunland V7 Mild Hybrid

Luego de la avant-première realizada en Expoagro 2026 , FOTON Argentina (marca representada por el grupo Corven) comenzó la comercialización de la Tunland V7 4x4 AT Ultimate Mild Hybrid , la versión con mecánica electrificada de la pick-up “big size”.

La Tunland V7 4x4 AT Ultimate Mild Hybrid llega para completar la gama de Pick-Ups . A partir de ahora, la gama queda conformada de esta manera:

"Esta nueva incorporación llega para coronar la gran oferta que venimos ofreciendo desde 2025. Pensamos en un vehículo que respire aventura en cada detalle de su diseño, manteniendo intacta su esencia premium. Queremos que quienes nos eligen vivan una experiencia inigualable en cada recorrido, y por eso les entregamos el tope de nuestra gama, con diferenciales exclusivos pensados para ellos”, destacó Federico Reser, Gerente de Estrategia y Producto.

La impactante presencia de esta V7 se ve reforzada por sus amplias dimensiones , que la colocan muy cerca de las denominadas full-size. Esto, porque tiene 5.617 mm de largo, 2.090 mm de ancho, 1.955 mm de alto y 3.355 mm de distancia entre ejes.

Destaca por un diseño imponente y musculoso, con una parrilla de grandes dimensiones terminada en negro mate y brillante y ópticas verticales que integran las luces de circulación diurna (DRL) en forma de "L" invertida. El nombre FOTON resalta estampado sobre el borde superior del capó.

La silueta lateral se ensancha visualmente gracias a los fender en plástico negro mate con remaches expuestos y estribos laterales de fábrica. Y suma vistosas llantas de aleación de 18" en negro brillante calzadas con neumáticos de dibujo mixto All Terrain y los calcos de personalización del modelo en la parte posterior de la caja.

Atrás, el portón de la caja de carga (que cuenta con apertura asistida suave y revestimiento protector de serie) añade un aplique negro con las insignias identificatorias de la marca y la tecnología híbrida. Destacan las luces traseras 100% LED con una firma lumínica animada que se despliega de lado a lado al activar el cierre del vehículo.

Puro confort y seguridad

El interior muestra una mezcla de confort y alta tecnología, y rompe por completo con el aspecto rústico de los vehículos de trabajo tradicionales. La consola central está diseñada de forma fluida y simétrica, complementándose con detalles modernos como un sistema de iluminación ambiental LED personalizable

Ahí aparece una configuración de doble pantalla compuesta por un tablero de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una imponente pantalla flotante para la central multimedia de 14,6 pulgadas para el infoentretenimiento.

Los materiales y acabados combinan superficies de tacto blando y costuras visibles en contraste. Cuenta con butacas tapizadas en cuero ecológico y un volante multifunción de base plana revestido en cuero que aloja levas de cambio para la gestión de la caja automática.

Pensando en el disfrute del día a día como también en largos viajes familiares, cuenta con un completo equipamiento incluye, entre otros elementos destacados, butacas de ecocuero con regulación eléctrica y climatización, aire acondicionado delantero y trasero, encendido por botón, apertura sin llave, volante multifunción forrado en cuero ajustable en altura y profundidad.

Para quienes buscan un nivel extra de personalización y exclusividad, la V7 ofrece una serie de accesorios de edición limitada. Este paquete permite sumar detalles únicos como un llavero con cortaplumas especial, gráficas exteriores exclusivas, alfombras termoformadas para proteger el interior, y opciones prácticas para la carga como el box lateral batiente.

Entre los elementos de seguridad aparecen 6 airbags, frenos a discos en las cuatro ruedas con ABS y EBS, controles de estabilidad y tracción, ganchos Isofix y más, y suma varias asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). También se suman sensores de estacionamiento, cámara 360° y sensor de fatiga.

Qué motor tiene la pick-up de Foton, representada por el Grupo Corven

La Tunland V7 Ultimate Myld Hybrid tiene una mecánica pensada para optimizar la experiencia de conducción, con el foco puesto en la eficiencia, pero sin sacrificar sus capacidades, de manera de lograr un excelente equilibrio entre grandes prestaciones y bajo consumo de combustible.

Para eso cuenta con un motor turbodiésel Aucan de 2.0 L de cilindrada, 4 cilindros en línea, que genera una potencia de 161 HP a 4.000 rpm y un torque de 390 Nm de 1.800 a 2.600 rpm. A este se le suma un sistema de 48 V que permite aumentar la potencia hasta los 175 HP y el par hasta 451 Nm. La caja es automática ZF de 8 velocidades (con levas al volante) y la tracción es 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial automático. A esto se agrega que permite seleccionar entre seis modos inteligentes de manejo.

Gracias al esquema de suspensiones (delantera independiente tipo McPherson de doble horquilla y trasera Multilink) garantiza un andar superlativo, muy por encima de sus competidores del segmento.

Quienes piensen utilizarla para el trabajo pueden estar tranquilos, porque brinda óptimas capacidades para desarrollar las tareas más diversas: la caja, que tiene recubrimiento de protección, ganchos de sujeción y barra de San Antonio, permite cargar hasta 750 kilos de carga.

Grupo Corven lanza una nueva pick-up: cuánto cuesta

Diseñada para destacar en cualquier terreno, la V7 4x4 Ultimate Mild Hybrid llega en dos elegantes tonos: negro y gris oscuro. Con un valor de lanzamiento de $70.036.199 + IVA y múltiples planes de financiación disponibles para facilitar su acceso, este modelo no solo ofrece tecnología e innovación, sino también una total tranquilidad. Para ello, cuenta con una de las coberturas más competitivas del segmento: una garantía extendida de 5 años o 150.000 kilómetros.