CHERY presenta el TIGGO 7 CSH, una nueva generación de movilidad híbrida

Chery Argentina presenta oficialmente el nuevo TIGGO 7 CSH , un SUV híbrido enchufable que representa un nuevo paso en la estrategia de electrificación de la marca en el país.

La marca, que en el país está representada por el Grupo Corven, realizó el lanzamiento en el exclusivo restaurante Mesa Tres , de la Costanera de Buenos Aires, espacio con el que Chery inició este año una alianza destinada a generar nuevas experiencias y puntos de encuentro con sus diferentes públicos.

La llegada del TIGGO 7 CSH amplía la propuesta de Chery en el mercado argentino y refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones de movilidad más eficientes, inteligentes y sustentables.

El nuevo TIGGO 7 CSH se incorpora al line-up de Chery Argentina como un SUV híbrido enchufable inteligente que amplía la oferta de vehículos electrificados de la marca en el país.

Su llegada complementa la oferta actual del TIGGO 7 PRO HYBRID, la variante con tecnología hibrida suave, que ya forma parte de la oferta, y consolida el avance de Chery hacia una oferta cada vez más amplia y diversa de modelos con nuevas tecnologías de propulsión.

Chery Super Hybrid: Tecnología para llegar más lejos

El nuevo TIGGO 7 CSH incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un motor naftero turbo de 1.5 litros de inyección directa con otro eléctrico ubicado en la caja. El motor térmico entrega una potencia máxima de 143 CV (105 kW) y un torque de 215 Nm, mientras que el motor eléctrico alcanza los 204 CV (150 kW) de potencia y 310 Nm de torque. En conjunto, desarrollan una potencia máxima combinada neta de 278 CV y un torque máximo de 365 Nm.

Su batería de fosfato de hierro y litio —LFP— posee una capacidad de 18,4 kWh y permite recorrer hasta 93 kilómetros en modo completamente eléctrico, de acuerdo con el ciclo de homologación NEDC. En conjunto el sistema ofrece una autonomía máxima combinada de hasta 1.200 kilómetros con un solo tanque de combustible (tiene una capacidad de 60 litros).

El sistema admite carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW, mediante conectores Tipo 2 y CCS2. Además, incluye cargador portátil y cargador de pared, facilitando diferentes alternativas de carga para el uso cotidiano.

Gracias a la combinación de ambos motores, el TIGGO 7 CSH acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Su corazón tecnológico ofrece diferentes programas de funcionamiento (HEV, EV y EV+) y modos de conducción (Normal, Eco y Sport), que permiten adaptar la respuesta del vehículo a cada recorrido.

Esta tecnología le permite combinar una conducción eléctrica para los trayectos cotidianos con la autonomía y versatilidad necesarias para realizar viajes de mayor distancia, reduciendo el consumo de combustible sin resignar potencia ni prestaciones.

Diseño y confort para encantar a todos

Respecto del TIGGO 7 PRO HYBRID, este CSH tiene prácticamente las mismas dimensiones (largo de 4.553 mm, ancho de 1.862 mm, alto de 1.696 mm y distancia entre ejes de 2.670 mm).

En materia de diseño presenta un exterior moderno y sofisticado, con una estética SUV bien marcada que combina líneas dinámicas y detalles tecnológicos, como los faros full LED con firma lumínica y luces de giro dinámicas, llantas de aleación de 18”, techo panorámico y detalles cromados que refuerzan su posicionamiento premium. En el interior, el enfoque está puesto en el confort y la tecnología, con terminaciones en cuero ecológico color negro, doble pantalla de 12,3” para instrumental y multimedia, sistema de sonido SONY y una ambientación moderna con iluminación y materiales de primera calidad. Además, incorpora asientos delanteros con regulación eléctrica y climatización, climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W y múltiples asistentes de conectividad, para lograr un habitáculo cómodo, tecnológico y alineado con las expectativas del segmento.

Seguridad del Chery Tiggo 7 CSH

En lo que hace a seguridad la dotación estándar pasiva como activa es realmente destacable. Totalizan 17 funciones de asistencia avanzada a la conducción entre las cuales se destacan el frenado autónomo de emergencia (AEB), alertas de colisión frontal (FCW) y trasera (RCW), control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento y cambio de carril, detector de punto ciego BSD) y alerta de tráfico cruzado (RCTW), junto con funciones avanzadas como asistente de tráfico y control crucero integrado.

A esto se le suma una base sólida de seguridad pasiva con múltiples airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor), estructura reforzada y anclajes ISOFIX, además de los controles electrónicos fundamentales como ESP, TCS, ABS y asistente de arranque y descenso en pendiente. En conjunto, el modelo se posiciona como una de las propuestas más completas del segmento en términos de protección integral para ocupantes y conducción asistida.

No menos importante es destacar que el TIGGO 7 CSH obtuvo cinco estrellas en las pruebas realizadas el año último por Euro NCAP, al obtener 82% en Protección de Ocupantes Adultos, 85% en Protección de Ocupantes Infantiles, 80% en Protección de Usuarios Vulnerables de la Vía y 78% en Asistencia a la Seguridad.

Condiciones y colores

Al igual que el resto de los modelos CSH, para incentivar la adopción de nuevas plataformas el mismo se entrega con el cargador portátil y el cargador de pared Wallbox para instalar a gusto del cliente.

El modelo llega disponible en un total de 6 colores: Tech Grey, Phantom Grey, Khaki White, Carbon Crystal Black, Nasdaq Silver y Emerald Blue.

Precio de venta

El nuevo TIGGO 7 CSH tiene un precio de venta al público de USD 36.500 (IVA incluido; no incluye gastos de flete ni patentamiento) y ya se encuentra disponible para la venta en la red de concesionarios oficiales Chery Argentina.

Garantía y mantenimiento

El vehículo cuenta con una garantía general estándar de 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero), y el tren motriz CSH (motor, caja y baterías) ofrece una garantía exclusiva extendida de 8 años o 150.000 km (lo que ocurra primero).