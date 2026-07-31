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General Motors y Red Comunidades Rurales: alianza logística por la educación e inclusión

General Motors brindó soporte logístico para el traslado de insumos, equipos informáticos y donaciones a establecimientos educativos del interior del país.

Redacción MDZ

General Motors y Red Comunidades Rurales: alianza logística por la educación e inclusión

General Motors y Red Comunidades Rurales: alianza logística por la educación e inclusión

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En el marco del vigésimo aniversario de la Fundación Red Comunidades Rurales, General Motors acompañó a la organización en una serie de actividades territoriales desarrolladas entre el 19 de junio y los primeros días de julio. La automotriz facilitó la logística para el traslado de profesionales, materiales y equipamiento a instituciones educativas y comunidades del interior argentino.

El despliegue abarcó parajes y pequeños pueblos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones, promoviendo proyectos enfocados en educación, desarrollo humano y conservación ambiental.

Apoyo logístico y movilidad todoterreno

Para concretar el recorrido por zonas de acceso complejo, se utilizó una Chevrolet Trailblazer High Country. El vehículo todoterreno permitió transportar insumos informáticos, útiles escolares y recursos didácticos destinados a reforzar la enseñanza en contextos rurales.

A la par de las entregas, los profesionales de la ONG dictaron talleres de capacitación sobre el uso responsable e integral de nuevas tecnologías, dirigidos a estudiantes del nivel secundario, docentes y autoridades escolares.

General Motors y Red Comunidades Rurales: alianza logística por la educación e inclusión

General Motors y Red Comunidades Rurales: alianza logística por la educación e inclusión

Alianza de largo plazo y desarrollo sostenible

La colaboración entre la empresa y la organización social lleva 15 años de trabajo continuo en el país.

Declaración institucional: "En GM apoyamos las labores de Red Comunidades Rurales desde hace 15 años para que puedan llegar a los lugares más recónditos del país y acompañar la gran labor de integrar colegios rurales y brindarles materiales, capacitación y equipos para contribuir con la educación de sus estudiantes", afirmó Bernardo S. García, gerente de comunicaciones corporativas de General Motors Argentina, Paraguay y Uruguay.

Por su parte, Patricio Sutton, director ejecutivo de Red Comunidades Rurales, destacó el valor de la articulación privada para mantener la presencia en el territorio y fortalecer redes de trabajo abocadas a un desarrollo humano justo e integral.

Puntos clave de la iniciativa

  • Alcance geográfico: Recorrido por escuelas y parajes de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones.

  • Vehículo utilizado: Chevrolet Trailblazer High Country para el traslado de cargas y profesionales en zonas remotas.

  • Donaciones y talleres: Entrega de computadoras, útiles y dictado de capacitaciones sobre tecnología a la comunidad educativa.

  • Trayectoria: 20 años de labor de la Fundación Red Comunidades Rurales y 15 años de alianza estratégica junto a General Motors Argentina.

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