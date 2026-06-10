Este SUV de Toyota cumple 10 años en un importante mercado

Toyota C-HR está de cumpleaños y lo celebra con una década de vida llena de éxitos desde su debut. Un modelo que rompió las reglas establecidas y dio origen a una historia que ha ido superando y creando hitos con un crossover emocionante, atractivo, futurista, divertido al volante y eficiente.

Cuando se lanzó por primera vez en 2016, Toyota C-HR supuso un punto de inflexión para Toyota , atrayendo a un nuevo público que demandaba un cambio en el diseño. Fue toda una revolución gracias a su estética poco convencional, su conducción dinámica, atractiva, divertida y a su calidad premium. Se estableció como un nuevo referente de estilo en el segmento C-SUV con un diseño audaz, con líneas afiladas, inspirado en la silueta dinámica de un coupé deportivo.

Y siete años después llegó la segunda generación del Toyota C-HR , que se lanzó al mercado en 2023 quedando su imagen realzada por sus cortos voladizos y sus grandes llantas confirmando el salto del modelo y mejorando aún más su eficiencia, experiencia digital, equipamiento y seguridad.

Las cifras hablan por sí solas: 2,1 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde 2016, de las cuales 1,2 millones corresponden a Europa . Gracias a su éxito comercial, Toyota C-HR ha mantenido una de las cuotas de mercado más elevadas para la marca dentro de su segmento, con una media aproximada del 7,7% en el segmento C-SUV.

Su imagen atrevida contribuyó a transformar la percepción de Toyota , aportando una fuerte dimensión emocional a la marca. Los clientes respondieron de forma muy positiva y más de la mitad de los compradores afirman que el diseño fue la principal razón de compra.

Toyota C-HR también se ha convertido en uno de los modelos más exitosos de la marca en captación de nuevos clientes, alcanzando su máximo en 2019, cuando el 67% de sus compradores adquirían un Toyota por primera vez. Además, quienes eligen un C-HR muestran un alto grado de satisfacción, con un índice global del 74%, claramente superior a la media del segmento, situada en el 64%.

Toyota C-HR de primera generación (2016-2023)

La historia del Toyota C-HR comenzó en 2016 con la primera generación con un diseño llamativo, un elevado nivel de equipamiento y una conducción atractiva. Permaneció fiel al espíritu de los prototipos presentados en los Salones del Automóvil de París y Fráncfort de 2014 y 2015, respectivamente.

Sus líneas tipo coupé crearon una imagen única que destacaba claramente frente a la competencia y hacía que el Toyota C-HR fuese reconocible al instante en la carretera. El diseño elegante también se trasladó al interior, con un habitáculo sofisticado y moderno orientado al conductor. El uso de materiales de alta calidad y la atención a la experiencia sensorial elevaron el confort y la percepción de calidad a un nivel premium.

Más allá de su diseño emocional, la primera generación del Toyota C-HR fue pionera al introducir la tecnología híbrida en el segmento. Incorporaba un motor naftero de 1,8 litros que alcanzaba una eficiencia térmica del 40%, un referente en aquel momento. También fue el primer vehículo de su categoría construido sobre la plataforma TNGA-C de Toyota, lo que permitió lograr el centro de gravedad más bajo de su clase y ofrecer un comportamiento equilibrado y preciso. Las últimas tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción, como el nuevo sistema inteligente de ayuda al aparcamiento, formaban parte de un completo paquete tecnológico.

Segunda generación del Toyota C-HR (2023-actualidad)

La segunda generación del Toyota C-HR fue aún más lejos desarrollándose sobre cuatro pilares fundamentales: diseño exterior emocional, experiencia de usuario personalizada, liderazgo medioambiental y prestaciones ágiles y dinámicas. Su sofisticado diseño incorpora elementos premium como las manillas de las puertas integradas en la carrocería (una primicia en Toyota), la iluminación ambiental interior dinámica de 64 colores y el techo panorámico.

Toyota C-HR combina las motorizaciones híbridas e híbridas enchufables utilizando la última tecnología híbrida de Toyota para ofrecer más potencia y par motor, proporcionando una conducción eficiente y agradable. Esta apuesta forma parte de la estrategia de multitecnología de Toyota para alcanzar la neutralidad en carbono, ofreciendo a los clientes diferentes soluciones sostenibles adaptadas a sus necesidades y circunstancias.

Toyota C-HR (3) Toyota C-HR

Toyota C-HR PHEV: la cúspide de la segunda generación

Toyota C-HR PHEV combina lo mejor de ambos mundos ofreciendo su modo eléctrico combinando la eficiencia de la tecnología híbrida de quinta generación de Toyota al circular en modo híbrido para viajes largos sin preocupaciones. Ofrece una autonomía eléctrica de hasta 66 kilómetros, según el ciclo combinado WLTP.

La segunda generación del Toyota C-HR fue también el primer modelo de Toyota en incorporar la función de geolocalización inteligente (geo-fencing) dentro de su sistema Predictive Efficient Drive, que utiliza tecnología avanzada para maximizar la carga y la autonomía de la batería. Esta función garantiza suficiente autonomía eléctrica para circular por futuras zonas de bajas emisiones o áreas donde se exija conducción eléctrica, alternando de forma inteligente entre los modos híbrido y eléctrico para mantener un nivel óptimo de carga.

Además de sus eficientes tecnologías híbridas e híbridas enchufables, el nuevo Toyota C-HR incorporó criterios de sostenibilidad en todo su diseño y proceso de fabricación. Junto a sus eficientes motorizaciones, el impacto medioambiental se reduce mediante la utilización de materiales reciclados y libres de componentes de origen animal, así como mediante tecnologías avanzadas destinadas a reducir el peso del vehículo y las emisiones de CO durante su producción.

Toyota C-HR: novedades en 2026

La gama Toyota C-HR en este año 2026 gana en refinamiento y opciones de elección gracias a las mejoras introducidas con un acabado Advance renovado (con nuevo diseño de llantas e interior más refinado), un acabado Business que sustituye al anterior Active y se amplía ahora a la versión Plug-in Hybrid, y nuevas versiones GR SPORT y GR SPORT Plus, que refuerzan la oferta más deportiva de la gama.

De este modo, la gama Toyota C-HR mantiene sus tres motorizaciones características: dos híbridas (Hybrid 140 y Hybrid 200 AWD-i) y una híbrida enchufable Plug-in Hybrid 220.

El acabado Active Hybrid pasa a denominarse Business en la nueva gama y, como novedad, se incorpora también a la versión Plug-in Hybrid, equipando en ambas motorizaciones llantas de aleación de 17”. En la versión híbrida enchufable, este acabado ofrece un equipamiento más completo, con asientos delanteros y volante calefactables, asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico, tapicería oscura de tela con diseño jaspeado y luz ambiental interior, entre otros elementos.

En el acabado Advance se actualiza tanto en Hybrid como en Plug-in Hybrid para ofrecer una mayor sofisticación. Presenta un interior más refinado, con una nueva tapicería de tela de diseño jaspeado, y un exterior renovado, que incorpora llantas de aleación de 18” con un diseño actualizado.

Además, se han estrenado nuevas opciones de color como Azul Royal y Gris Trueno, junto a tonos bitono exclusivos en el acabado GR SPORT Plus: Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Plata Polar.