BAIC X55 II Hybrid: el SUV futurista se electrifica con más de 900 km de autonomía

Equipado con motor que utiliza un bloque térmico como generador, el SUV de BAIC se beneficia de las exenciones impositivas vigentes para tecnologías alternativas.

BAIC formalizó el inicio de las operaciones de preventa de la nueva BAIC X55 II Hybrid, la variante con propulsión electrificada de su utilitario deportivo para el segmento C (mediano). Este modelo introduce una configuración mecánica inédita orientada a competir en el emergente mercado de vehículos impulsados por energías alternativas.

El período de reserva exclusiva se extenderá durante todo el mes de junio, previendo el arribo de los primeros lotes de unidades y las entregas definitivas a los usuarios para el mes de agosto.

La introducción de esta variante se produce en un escenario favorable para el segmento debido a las ventajas en los costos fijos anuales que ofrecen diversas jurisdicciones del país, donde las unidades híbridas y eléctricas se encuentran beneficiadas con exenciones totales o parciales en el pago del impuesto automotor a las patentes. Tras el desempeño comercial del modelo BJ30 Hybrid, la corporación asiática expande su portfolio local para posicionarse de forma directa frente a los rivales del segmento mediano.

BAIC X55 II Hybrid BAIC X55 II Hybrid BAIC Tecnología REHEV: Propulsión eléctrica con rango extendido La principal innovación de este SUV radica en la adopción de una arquitectura de propulsión denominada REHEV (Range Extender Hybrid Electric Vehicle), una configuración de rango extendido que se diferencia de los sistemas híbridos convencionales por su modo de funcionamiento:

Esquema de tracción: El movimiento de las ruedas delanteras del vehículo corre por cuenta exclusiva de un motor eléctrico potente, garantizando la entrega de torque instantáneo y la suavidad de marcha características de los automóviles de batería puros.

Motor térmico generador: Incorpora un bloque naftero de 1.5 litros turboalimentado que no posee conexión física con las ruedas. Su función única y dedicada consiste en actuar como un generador a bordo para reabastecer de energía la batería de tracción mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

Rendimiento del conjunto: El sistema técnico consolida una potencia pico máxima de 217 CV y un torque de 310 Nm.

Rango de acción: Al alimentarse mediante el tanque de nafta tradicional, el esquema elimina la necesidad de conexiones fijas a la red eléctrica y suprime la ansiedad por la autonomía al declarar un rango de conducción estimado que supera los 920 kilómetros por tanque. BAIC X55 II Hybrid BAIC X55 II Hybrid BAIC Silueta futurista y renovación digital del habitáculo En el plano estético, la X55 II Hybrid conserva la fisonomía de trazos vanguardistas que definió a la línea desde su presentación original. El sector frontal se destaca por la adopción de una parrilla de estilo paramétrico sin marco con ópticas afiladas, mientras que los laterales exhiben líneas de tensión marcadas, un perfil con un cuidado coeficiente aerodinámico y manijas de puertas ocultas de accionamiento inductivo que se despliegan de forma automática al detectar la proximidad de la llave.