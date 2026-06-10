La planta catalana formalizó el inicio de la fabricación en serie de los dos primeros vehículos pertenecientes al proyecto de movilidad cero emisiones para el segmento de acceso.

Todo sobre los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo fabricados en España

Todo sobre los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo fabricados en España

Todo sobre los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo fabricados en España

La planta industrial de SEAT & CUPRA ubicada en España formalizó el inicio de la fabricación en serie de los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo, hito que marca el despliegue del proyecto estratégico denominado Familia de Coches Urbanos Eléctricos.

El acto institucional que conmemoró la salida de las primeras unidades de la línea de montaje contó con la participación de las máximas autoridades políticas de España y los principales directivos del consorcio alemán, reflejando la relevancia industrial del proyecto.

La puesta en marcha de estas líneas de montaje demandó una inversión directa superior a los 3.000 millones de euros destinada a la modernización de los talleres de Martorell, integrando más de mil robots en la fase de chapistería y construyendo un puente automatizado de seiscientos metros para el suministro continuo de celdas de almacenamiento energético.

Sinergias industriales mediante la plataforma MEB+ La base técnica de la Familia de Coches Urbanos Eléctricos se estructura sobre la plataforma modular MEB+ (evolución de la arquitectura eléctrica global del grupo, también referenciada en sus fases de desarrollo continuo como MEB21). La utilización de esta base técnica compartida con tracción delantera permitió al consorcio optimizar los costos de desarrollo e ingeniería a gran escala:

Eficiencia de costos: La unificación de componentes mecánicos y de software generó un ahorro directo estimado en 600 millones de euros para el grupo de marcas.

Flexibilidad industrial: Las modificaciones en la infraestructura fabril permiten que la planta opere con un esquema flexible, manteniendo la capacidad de ensamblar vehículos 100% eléctricos, variantes híbridas y motorizaciones de combustión interna tradicionales según la demanda.

Suministro regional: El ecosistema de producción se complementa con un 70% de componentes de proveedores locales, consolidando la cadena de valor en la región ibérica. Todo sobre los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo fabricados en España Todo sobre los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo fabricados en España Volkswagen Volkswagen ID. Polo: La renovación del clásico en formato eléctrico El Volkswagen ID. Polo representa la transformación hacia la movilidad a batería de uno de los nombres comerciales de mayor trayectoria global de la firma alemana, acumulando más de 20 millones de unidades despachadas en sus generaciones previas. Concebido sobre las ventajas espaciales que otorga la arquitectura eléctrica, el modelo optimiza la habitabilidad interior en una carrocería compacta de 4,05 metros de longitud, estableciendo un volumen de carga en el baúl de 441 litros.