Todo sobre los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo fabricados en España
La planta catalana formalizó el inicio de la fabricación en serie de los dos primeros vehículos pertenecientes al proyecto de movilidad cero emisiones para el segmento de acceso.
La planta industrial de SEAT & CUPRA ubicada en España formalizó el inicio de la fabricación en serie de los nuevos CUPRA Raval y Volkswagen ID. Polo, hito que marca el despliegue del proyecto estratégico denominado Familia de Coches Urbanos Eléctricos.
El acto institucional que conmemoró la salida de las primeras unidades de la línea de montaje contó con la participación de las máximas autoridades políticas de España y los principales directivos del consorcio alemán, reflejando la relevancia industrial del proyecto.
La puesta en marcha de estas líneas de montaje demandó una inversión directa superior a los 3.000 millones de euros destinada a la modernización de los talleres de Martorell, integrando más de mil robots en la fase de chapistería y construyendo un puente automatizado de seiscientos metros para el suministro continuo de celdas de almacenamiento energético.
Sinergias industriales mediante la plataforma MEB+
La base técnica de la Familia de Coches Urbanos Eléctricos se estructura sobre la plataforma modular MEB+ (evolución de la arquitectura eléctrica global del grupo, también referenciada en sus fases de desarrollo continuo como MEB21). La utilización de esta base técnica compartida con tracción delantera permitió al consorcio optimizar los costos de desarrollo e ingeniería a gran escala:
Eficiencia de costos: La unificación de componentes mecánicos y de software generó un ahorro directo estimado en 600 millones de euros para el grupo de marcas.
Flexibilidad industrial: Las modificaciones en la infraestructura fabril permiten que la planta opere con un esquema flexible, manteniendo la capacidad de ensamblar vehículos 100% eléctricos, variantes híbridas y motorizaciones de combustión interna tradicionales según la demanda.
Suministro regional: El ecosistema de producción se complementa con un 70% de componentes de proveedores locales, consolidando la cadena de valor en la región ibérica.
Volkswagen ID. Polo: La renovación del clásico en formato eléctrico
El Volkswagen ID. Polo representa la transformación hacia la movilidad a batería de uno de los nombres comerciales de mayor trayectoria global de la firma alemana, acumulando más de 20 millones de unidades despachadas en sus generaciones previas. Concebido sobre las ventajas espaciales que otorga la arquitectura eléctrica, el modelo optimiza la habitabilidad interior en una carrocería compacta de 4,05 metros de longitud, estableciendo un volumen de carga en el baúl de 441 litros.
La gama de propulsión ofrece diferentes configuraciones técnicas de potencia y almacenamiento:
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Variantes de acceso: Equipan motores de 116 CV (85 kW) o 135 CV (99 kW) alimentados por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 37 kWh netos, logrando rangos de conducción de hasta 329 kilómetros.
Versión tope de gama (Life): Eleva el rendimiento mediante un motor de 211 CV (155 kW) asociado a una batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC) de 52 kWh netos, alcanzando una autonomía homologada de hasta 454 kilómetros bajo ciclo WLTP.
Dotación tecnológica: Incorpora el sistema de asistencia Connected Travel Assist con reconocimiento inteligente de señales de tránsito y semáforos, función de conducción mediante un solo pedal y el dispositivo de carga bidireccional Vehicle-to-Load (V2L), que permite suministrar energía desde el automóvil hacia artefactos eléctricos externos.
CUPRA Raval: Espíritu deportivo para el ámbito urbano
El CUPRA Raval se posiciona como la propuesta de corte deportivo y perfil juvenil dentro del cluster de vehículos compactos. Con una extensión total contenida en los cuatro metros de largo, esta variante busca crear un nicho de mercado propio basado en el diseño emocional y el comportamiento dinámico característico de la marca, celebrando su octavo aniversario en pleno proceso de expansión comercial.
Los pilares visuales y de equipamiento del modelo español se definen por:
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Configuración interior: Dispone de un puesto de mando envolvente orientado hacia el conductor, equipado con butacas deportivas de tipo CUP Bucket confeccionadas con tejidos estructurados en formato 3D.
Identidad lumínica: Añade sistemas de proyección de luces dinámicas integrados directamente sobre las superficies y paneles internos de las puertas.
Despliegue de gama: El modelo iniciará su comercialización regular durante la temporada de verano a través de tres ediciones especiales de lanzamiento, equipadas con un paquete de baterías que le otorga un rango de autonomía estimado en torno a los 450 kilómetros.