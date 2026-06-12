El nuevo Jeep Renegade registró su mejor mes de ventas del año en Brasil

Jeep cerró mayo con un crecimiento del 22% en ventas respecto al mes anterior, registrando 10.393 matriculaciones. En lo que va del año, la marca ya ha superado los 45.000 vehículos vendidos en Brasil, lo que demuestra la solidez de su portafolio y su competitividad en el mercado nacional.

Entre los aspectos más destacados del mes, el nuevo Jeep Renegade también registró un excelente desempeño, con su mejor mes de ventas del año. El modelo vendió 4323 unidades en mayo, un aumento del 37,5 % con respecto al mes anterior, ganando 0,3 puntos porcentuales de cuota de mercado y consolidando su relevancia en el segmento de los SUV compactos. Las versiones híbridas MHEV representaron el 55 % de las unidades del Renegade vendidas en mayo, lo que demuestra el éxito de estas versiones.

El Jeep Compass continúa consolidando su liderazgo entre los SUV medianos en Brasil. En mayo, el modelo registró 4.583 unidades vendidas, manteniendo su primera posición en su segmento incluso en un escenario cada vez más competitivo.

En las ventas acumuladas para 2026, el Jeep Compass ya ha totalizado 22.903 unidades vendidas, siendo el único modelo entre los SUV compactos en superar la marca de 20.000 registros en el año. Con este desempeño, el SUV también alcanza una cuota de mercado del 20,2% en el segmento, reforzando su relevancia y fortaleza comercial en el mercado brasileño. Reconocido por su exitosa trayectoria, el Compass continúa siendo un referente al combinar tecnología, desempeño, seguridad y la tradicional capacidad todoterreno de la marca Jeep, atributos que siguen conquistando a los consumidores en todo el país.

Mientras tanto, el Jeep Commander registró 1.456 unidades vendidas en el mes, alcanzando un total acumulado de 6.672 matriculaciones para 2026, lo que supone un aumento del 11% en comparación con el mismo período del año anterior.

“Un mes de ventas significativo para Jeep, con un crecimiento del 22% respecto a abril. Además, registramos el primer mes completo de ventas del nuevo Jeep Renegade, con resultados muy positivos. Se vendieron 4.323 unidades, de las cuales el 55% correspondieron a las versiones híbridas MHEV. El Renegade es un ícono, y las ventas de mayo ya demuestran la solidez comercial del modelo y el éxito de las versiones híbridas MHEV”, comentó Hugo Domingues, Director de Jeep para Sudamérica.

“Además del excelente mes del Jeep Renegade, el Compass mantuvo su liderazgo entre los SUV medianos, y el Commander creció un 11% en lo que va del año. Un sólido desempeño de Jeep, al que aún le falta la llegada del Avenger para completar esta exitosa gama. Confiamos en cerrar un gran año de excelentes resultados en Brasil”, concluyó Hugo.

Jeep Renegade Jeep Renegade

Se viene el nuevo Jeep Avenger

Con una gama completa alineada con las demandas del consumidor brasileño, Jeep continúa fortaleciendo su presencia en el país, respaldada por la innovación, la tecnología y una sólida cartera de SUV, que será aún más completa con la llegada del nuevo Avenger en 2026.