Comenzó la preventa del nuevo Volkswagen Caddy

Volkswagen renovó el Caddy y ahora también inicia la preventa en Alemania. Lo primero que llama la atención son los cambios exteriores, como un nuevo paragolpes en dos versiones, una nueva pintura exterior y llantas de aleación completamente nuevas.

En el interior del nuevo Caddy , la pantalla central, ahora independiente y de mayor tamaño (12,9 pulgadas), llama inmediatamente la atención. Los controles táctiles personalizables permiten un acceso rápido a las aplicaciones más utilizadas.

Las fundas de los asientos y las molduras rediseñadas, que varían según la línea de equipamiento, crean nuevos detalles visuales. Otros detalles incluyen el Digital Cockpit Pro , ahora de serie en todas las líneas de equipamiento, y una bandeja de carga inductiva para teléfonos móviles con una capacidad de carga de 25 vatios.

Además, la interfaz USB-C doble en la parte delantera ahora tiene una capacidad de carga de hasta 60 vatios por toma. Los controles para ajustar la temperatura interior debajo de la pantalla central también son mucho más fáciles de usar, gracias a los deslizadores táctiles que ahora están iluminados. Y un puerto USB-C estándar de hasta 45 vatios reemplaza la toma de 12 V en el panel de instrumentos que antes era opcional. Estos son algunos de los detalles que benefician tanto al conductor como a los pasajeros.

Los modelos Caddy de pasajeros y Flexible ahora también tienen manijas en todos los pilares B como ayuda para el acceso, mientras que los ganchos para chaquetas encima de ellos aseguran que el asiento trasero se mantenga ordenado.

Exteriormente, los modelos Caddy se han actualizado con cuatro nuevos acabados de pintura metalizada en verde caña, rojo atardecer, negro granadilla y gris-marrón, ruedas con nuevos aros de 16 a 18 pulgadas y nuevos faldones delanteros (pintados o con textura).

Con sus numerosas variantes, que incluyen modelos de carga y turismos, cada uno con distancia entre ejes normal o larga (Maxi), Trend (nuevo nombre para el modelo base), versiones Life y Style, modelos Edition o California, y también como Caddy Flexible o con conversiones especiales para el transporte de pasajeros, por ejemplo, para taxis, esta serie de modelos está disponible opcionalmente con un sistema de propulsión nafteros, diésel o híbrido enchufable. Este último proporciona una autonomía de más de 620 km, de los cuales hasta 122 km pueden recorrerse utilizando únicamente energía eléctrica.

Independientemente de si está equipado con portón trasero o puertas de ala de gaviota, sistemas de cierre eléctrico de serie para las grandes puertas correderas y el portón trasero del turismo Caddy, un concepto de asientos flexible o un amplio compartimento de carga, el Caddy ofrece soluciones para casi cualquier aplicación.

La capacidad del maletero y del compartimento de carga, así como las opciones de ampliación del modelo Kombi de techo alto, son enormes. Según el modelo, la Caddy también puede remolcar hasta 1500 kg con el enganche de bola.

Además de las versiones para turismos y vehículos comerciales, también está disponible la Caddy California microcamper. Combina unas dimensiones compactas (4,5 metros o 4,85 metros para la versión Maxi) con un equipamiento de camping de serie.

La furgoneta de reparto familiar y urbano de Volkswagen Vehículos Comerciales impresiona por sus dos distancias entre ejes, sus múltiples opciones de carga, transporte de pasajeros y mercancías (el concepto de asientos más variable del mercado, de cinco a siete plazas incluso en la Caddy corta, la segunda fila de asientos plegable para formar un separador en la Caddy Flexible, y una capacidad de remolque suficiente) y un sinfín de posibilidades para actividades de ocio y tareas cotidianas. Al igual que otros modelos de Volkswagen Vehículos Comerciales, la Caddy también incluye una garantía del fabricante de hasta cinco años. Esto ayuda a prevenir gastos imprevistos en el taller.

Precios del nuevo Volkswagen Caddy

El Caddy como auto de pasajeros parte de 28.740 euros (netos) (34.200,60 euros (brutos)) para la distancia entre ejes normal y el Maxi de 31.565 euros (netos) (37.562,35 euros (brutos)).