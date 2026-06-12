Todo sobre la participación de Alfa Romeo en las 1000 Miglia: historia, clásicos y novedades

Las calles de Brescia formalizaron la largada de la 44ª edición de las 1000 Miglia , la emblemática recreación histórica que rinde homenaje a la competencia de velocidad original celebrada en la primera mitad del siglo pasado, calificada en su momento por Enzo Ferrari como "la carrera más hermosa del mundo" .

En esta nueva entrega de regularidad, que se extenderá por rutas italianas hasta el próximo 13 de junio, Alfa Romeo reafirma su peso institucional e histórico al establecerse como la corporación automotriz con mayor volumen de representación en la grilla de salida, alistando un total de 50 vehículos de colección.

La prueba de regularidad vintage impone condiciones de admisión estrictas, reservando los cupos de participación de forma exclusiva para aquellos modelos que formaron parte de las ediciones de velocidad originales o que fueron producidos en serie dentro de ese mismo intervalo temporal, comprendido entre 1927 y 1957.

Para la edición actual, la organización coordinó la presencia de más de 400 automóviles clásicos de valor incalculable procedentes de 33 países, los cuales deberán completar un itinerario técnico compuesto por 144 pruebas cronometradas y 8 desafíos de media.

La principal atracción histórica de la firma del Biscione para esta edición es el Alfa Romeo 1900 Super Sprint de 1956 , una unidad de valor patrimonial que integra la colección permanente del Heritage Hub Italy y que habitualmente se encuentra bajo exhibición en el Museo Histórico Alfa Romeo de Arese. Este ejemplar cuenta con el soporte técnico en ruta del equipo oficial de mecánicos de la división Alfa Romeo Classiche.

La conducción de la cupé italiana fue confiada a una tripulación compuesta por miembros de la banda musical de Turín Subsonica, consolidando una alianza estratégica con la automotriz que se inició con los espectáculos en directo en la OGR de Turín y que continuará durante la próxima gira de la agrupación, donde la marca oficiará como socio oficial de movilidad proveyendo unidades del nuevo modelo compacto deportivo Junior.

En el plano mecánico, el 1900 Super Sprint destaca por las siguientes características de ingeniería:

Planta motriz: Equipa un motor de cuatro cilindros en línea de 2.0 litros (1.975 cc) dotado del clásico sistema de doble árbol de levas a la cabeza.

Rendimiento: Desarrolla una potencia máxima de 115 CV a 5.500 rpm, un estándar que en los años cincuenta le valió el eslogan comercial de "el auto familiar que gana carreras" debido a su agilidad y confiabilidad.

Carrocería de autor: Presenta líneas estéticas concebidas por la casa milanesa Touring, carrocera fundada en 1926 que celebra su centenario de operaciones. De este modelo específico se ensamblaron apenas 599 ejemplares entre 1955 y 1958, partiendo del chasis desnudo provisto por la terminal automotriz.

La relación entre Alfa Romeo y las 1000 Miglia se cimentó sobre la base de los éxitos deportivos obtenidos durante la etapa competitiva de velocidad de la prueba. Tras una primera edición celebratoria y de regularidad inaugurada en 1977, la competencia adquirió su formato regular actual en 1982.

En el historial de la carrera de velocidad, la marca de Milán ostenta el récord absoluto de 11 victorias generales, logrando un hito de 7 triunfos consecutivos entre los años 1932 y 1938. El inicio de este palmarés se registró el 1 de abril de 1928, oportunidad en la que Giuseppe Campari y Giulio Ramponi se consagraron ganadores al comando de un Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport. Aquel modelo, desarrollado por el ingeniero Vittorio Jano con una innovadora arquitectura de culata fija y sobrealimentación, completó el circuito de 1.618 kilómetros de extensión registrando una velocidad media de 84 km/h.

Alfa Romeo en las 1000 Miglia Alfa Romeo en las 1000 Miglia Alfa Romeo

El despliegue de los modelos clásicos en las carreteras estuvo escoltado por una flota de unidades de la gama actual de la firma, destacando de forma especial el debut dinámico de la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Se trata de una serie limitada de corte artesanal desarrollada bajo el programa de personalización avanzada BOTTEGAFUORISERIE, compuesta de manera exclusiva por diez unidades para todo el mercado global, las cuales ya fueron adjudicadas a sus respectivos compradores.

El vehículo representa el primer desarrollo conjunto derivado de la alianza de la automotriz con el equipo de regatas Luna Rossa de cara a la 38ª Copa América en el Golfo de Nápoles. Los pilares de su optimización técnica se resumen en los siguientes puntos: