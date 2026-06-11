Nuevo BYD Dolphin G DM-i: ya está a la venta el hatchback híbrido enchufable

BYD presenta el DOLPHIN G DM-i, un modelo llamado a revolucionar el segmento B en Europa. Este hatchback combina en unas dimensiones compactas la practicidad de un auto familiar y la capacidad de recorrer más de 100 km exclusivamente en modo eléctrico, lo que lo convierte en una propuesta única en la categoría de los utilitarios.

Para Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD : “El segmento B en Europa es uno de los más importantes del mercado y, con el DOLPHIN G DM-i, queremos redefinir lo que los clientes pueden esperar de un coche de este segmento en la era de la electromovilidad. Al disponer de una amplia autonomía eléctrica, tecnología híbrida inteligente y funciones digitales avanzadas en un vehículo de dimensiones compactas y asequible, estamos logrando que la movilidad sostenible sea más inteligente, más práctica y esté al alcance de muchas más personas en toda Europa”.

A diferencia de los sistemas híbridos enchufables tradicionales, la arquitectura Dual Mode (DM) de BYD prioriza el funcionamiento eléctrico. En la mayoría de situaciones de conducción, las ruedas son impulsadas por el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (que desarrolla 163 CV y 210 Nm). Por su parte, el eficiente motor de gasolina de 1,5 litros y 4 cilindros (95 CV) funciona con la máxima eficiencia posible para mantener cargada la Blade Battery o asistir al motor eléctrico cuando se demanda una fuerte aceleración.

El DOLPHIN G DM-i se estructura en torno a dos opciones de propulsión diferenciadas por la capacidad de su Blade Battery y por su potencia total combinada. Las versiones Active cuentan con una batería de 7,42 kWh , que ofrece una autonomía 100% eléctrica de 40 km en ciclo combinado y una autonomía total combinada de 1.020 km.

Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport incorporan una Blade Battery de 18,3 kWh, lo que permite extender la autonomía eléctrica hasta los 105 km y la autonomía total combinada hasta los 1.040 km, logrando un consumo ponderado de combustible de tan solo 1,4 l/100 km.

Respecto a los tiempos de carga, las versiones Active incorporan un cargador de 3,3 kW, que permite cargar por completo la batería desde el 15% en poco menos de tres horas. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport aumentan esta potencia hasta los 6,6 kW e incluyen capacidad de carga rápida en corriente continua de 39 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% del nivel de la batería en sólo 26 minutos.

Además, a partir del acabado Boost se incluye de serie la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que transforma el coche en una fuente de energía móvil.

BYD Dolphin G DM-i BYD Dolphin G DM-i

Características del BYD Dolphin G DM-i

El DOLPHIN G DM-i adopta la última evolución del lenguaje de diseño de BYD inspirado en el océano, caracterizado por sus líneas suaves en el frontal, ópticas LED completas y un dinámico diseño de techo flotante. Con una longitud de 4.160 mm y una distancia entre ejes de 2.610 mm, facilita las maniobras urbanas y maximiza el espacio interior.

El baúl ofrece una capacidad de carga de 425 litros (incluyendo un discreto compartimento de 45 litros bajo el suelo), ampliable hasta los 1.225 litros abatiendo los asientos traseros. Por algo incorpora la G (de Genius) a su denominación.

En el interior, el selector de marchas se encuentra en la columna de la dirección, lo que permite liberar espacio en la consola central flotante de dos niveles para ofrecer una zona de almacenamiento. El conductor dispone de una instrumentación digital de 8,8 pulgadas, mientras que la pantalla central táctil se ofrece con un tamaño de 10,1 pulgadas en el acabado de acceso Active y de 12,8 pulgadas en el resto de los niveles de equipamiento.

BYD Dolphin G DM-i BYD Dolphin G DM-i

Gama de versiones del BYD Dolphin G DM-i

El DOLPHIN G DM-i llega al mercado con una gama compuesta por cuatro niveles de acabado:

Active: asociado a la Blade Battery de menor capacidad (7,42 kWh), ofrece una autonomía en modo 100% eléctrico de 40 km. Cuenta de serie con llantas de aleación de 16”, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, pantalla táctil de 10,1” (25,7 cm) y climatizador automático.

Boost: dispone de la Blade Battery de mayor capacidad, con 18,3 kWh y añade respecto al escalón de acceso asientos delanteros y volante calefactables, pantalla central de 12,8” (32,5 cm), retrovisores plegables eléctricamente, carga inalámbrica para smartphone de 15W, sistema de sonido de 8 altavoces y tecnología V2L.

Comfort: introduce el ecosistema de Google integrado (con Google Maps y Google Assistant), llantas de aleación de 18”, Head-Up Display con proyección panorámica en el parabrisas, techo panorámico con cortinilla regulable eléctricamente, cámara de visión de 360° y regulación eléctrica junto a ajuste lumbar eléctrico para el asiento del conductor.

Sport: la versión de acabado deportivo toma como base de partida el acabado Comfort, al que añade logotipos específicos, llantas de aleación de 18” oscurecidas y una tapicería bitono exclusiva.

La seguridad activa cuenta con un completo despliegue de sistemas de asistencia a la conducción de serie desde el modelo de acceso. El equipamiento tecnológico incluye control de crucero adaptativo y control de crucero inteligente, asistente de mantenimiento de carril de emergencia y aviso de cambio involuntario de carril. Asimismo, cuenta con alerta de tráfico cruzado delantero y trasero con función de frenada automática, detector de ángulo muerto, sistema de monitorización del conductor y alerta de apertura de puertas.

Precios BYD Dolphin G DM-i

El BYD DOLPHIN G DM-i ya está a la venta, con las primeras entregas en la red de más de 100 concesionarios oficiales de BYD en España previstas para finales de junio. El DOLPHIN G DM-i Active está disponible desde 18.700 euros con la promoción de BYD, las ayudas del Plan Auto+ y el descuento por financiación incluidos, mientras el Boost parte de los 21.376 euros, el Comfort de los 22.846 y el Sport de los 23.826 euros con las mismas condiciones.