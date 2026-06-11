Al mando del piloto múltiple campeón nacional, BMW llevó a cabo una exigente producción dinámica en el trazado bonaerense.

BMW sacó a relucir todo el temperamento de sus últimos lanzamientos deportivos mediante una intensa jornada de ensayos dinámicos en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. La automotriz bávara congregó en el trazado bonaerense al flamante BMW M3 Competition Touring y a la nueva evolución del BMW M5.

Para someter a ambas unidades a las condiciones de pista más exigentes y confeccionar una producción de material audiovisual, la compañía confió la conducción al piloto mendocino Julián Santero, múltiple campeón del automovilismo local y referente de la marca en el Turismo Carretera. Durante la sesión de pruebas, los vehículos de producción masiva fueron exigidos al límite en las variantes del trazado de cuatro kilómetros, emulando las demandas de una jornada de competición.

BMW M3 Competition Touring y el nuevo M5 desafiaron los límites en San Nicolás BMW M3 Competition Touring y el nuevo M5 desafiaron los límites en San Nicolás BMW BMW M3 Competition Touring: La esperada configuración familiar de 530 CV El BMW M3 Competition Touring representa un hito para la filial local al consolidarse como la primera carrocería familiar firmada por la división M que se comercializa de manera oficial en la historia del mercado argentino. Esta variante combina la versatilidad de espacio diaria de una rural con las aptitudes mecánicas que caracterizan a la clásica berlina del segmento D.

Los pilares de su rendimiento en pista se definen por las siguientes especificaciones técnicas:

Motorización: Está equipada con el bloque biturbo de seis cilindros en línea y 3.0 litros , que desarrolla una potencia de 530 CV y un par motor de 650 Nm .

Velocidad de punta: Durante las pasadas de velocidad en el circuito de San Nicolás, el modelo familiar logró superar los 240 km/h al llegar al final de la recta principal antes de la zona de frenado.

Esquema de tracción: Utiliza el sistema de tracción integral inteligente M xDrive, el cual cuenta con un diferencial activo y una función de desconexión electrónica que deriva el 100% del torque hacia el eje posterior. BMW M3 Competition Touring y el nuevo M5 desafiaron los límites en San Nicolás BMW M3 Competition Touring y el nuevo M5 desafiaron los límites en San Nicolás BMW BMW M5: La revolución híbrida enchufable con 727 CV de potencia La nueva generación del BMW M5 se hizo presente conservando su histórico formato sedán ejecutivo de tres volúmenes, pero introduciendo una transformación absoluta en su concepción mecánica al incorporar, por primera vez en la línea del modelo, una planta motriz híbrida enchufable de alta tensión. El conjunto busca equilibrar la eficiencia en los traslados urbanos diarios con una entrega de potencia de categoría de superdeportivo.