Todo sobre la nueva Toyota RAV4: versiones, tecnología y hasta 329 CV de potencia

Toyota oficializó el lanzamiento de la sexta generación de la Toyota RAV4 , su utilitario deportivo compacto que se consagró como el vehículo más vendido a nivel global durante el período 2025. En esta nueva etapa comercial, el modelo introduce una reconfiguración absoluta de su estrategia de producto en el mercado local al prescindir de opciones mecánicas térmicas convencionales.

La gama de la nueva generación se encuentra desarrollada sobre la variante K de la plataforma modular global TNGA (Toyota New Global Architecture) . Esta arquitectura estructural fue optimizada mediante la adición de refuerzos de torsión que incrementan la rigidez del chasis, la adopción de amortiguadores de nueva calibración para mitigar las vibraciones a baja velocidad y la incorporación de materiales fonoabsorbentes en los pisos para mejorar los estándares de insonorización en el habitáculo.

El diseño de la carrocería adopta la identidad visual contemporánea de la corporación, la cual se caracteriza por los siguientes rasgos morfológicos:

La oferta mecánica se segmenta en dos tecnologías que administran la entrega de energía mediante un sistema de tracción integral inteligente AWD de acople automático y cuatro modos de conducción preestablecidos (Eco, Normal, Sport y EV):

Configuración de rodado: La variante híbrida convencional Limited calza llantas de aleación de 18 pulgadas con acabado diamantado y neumáticos en medida 235/60 R18. Por su parte, las opciones híbridas enchufables adoptan llantas de aleación ligera de 20 pulgadas pintadas en negro con cubiertas 235/50 R20.

Remate posterior: El portón trasero recibe un conjunto óptico Full LED de distribución horizontal y envolvente, incorporando el emblema identificatorio del modelo y los logotipos de la marca con un tratamiento superficial oscurecido.

Perfil y laterales: Mantiene los pasarruedas con protecciones plásticas en negro (overfenders), complementados por líneas de tensión marcadas que se extienden desde las puertas delanteras hacia el sector posterior para acentuar el ancho visual del vehículo.

Sector frontal: Adopta el concepto de estilo denominado Hammerhead (cabeza de martillo), conformado por una parrilla central semirectangular de generosas dimensiones, ópticas con tecnología LED dispuestas en formato de "C" y defensas integradas en la tonalidad de la carrocería.

Incorpora la quinta evolución de la tecnología híbrida autorrecargable de la marca. Acopla un motor naftero de 2.5 litros atmosférico de cuatro cilindros con dos motores eléctricos generadores (MG1 y MG2) a través de una transmisión eCVT. La potencia combinada del sistema se eleva hasta los 239 CV, operando con una batería de tracción compuesta por celdas de ion-litio que recupera energía durante las desaceleraciones y fases de frenado.

Toyota RAV4 PHEV (Versiones XSE y GR-Sport)

Utiliza la misma base térmica de 2.5 litros pero añade un tercer motor eléctrico independiente sobre el eje posterior (MGR), el cual aporta un torque inmediato de 123 Nm para optimizar las capacidades fuera de ruta. El propulsor eléctrico principal delantero (MG2) desarrolla por sí solo 205 CV y 272 Nm. El conjunto total de la planta motriz entrega una potencia máxima combinada de 329 CV.

La principal innovación tecnológica de la variante PHEV radica en su batería de 22,7 kWh de capacidad. Este acumulador le permite registrar una autonomía homologada de hasta 142 kilómetros en modo 100% eléctrico, alcanzando un rango de acción combinado superior a los 1000 kilómetros al unificar la carga eléctrica completa con el tanque de combustible de 55 litros lleno.

La cabina de la nueva generación plantea un diseño de líneas horizontales para favorecer la ergonomía y mantener la información de manejo alineada con la vista del conductor. La consola central simplifica su distribución mediante la adopción de una selectora de cambios de dimensiones más compactas, resguardando la funcionalidad del baúl que ofrece un volumen de carga de 456 litros en la opción HEV y de 421 litros en las variantes PHEV (todas con portón de apertura eléctrica y función manos libres).

El entorno digital se compone de un cuadro de instrumentos TFT configurable de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia central de 12,9 pulgadas. Desde este centro de comando se gestionan los parámetros del climatizador, los sistemas de calefacción y ventilación de las butacas, y las calibraciones para superficies de baja adherencia (modos Ripio y Nieve).

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota

Por primera vez en la historia del modelo en la región, la gama incorpora una opción firmada por la división de competición Toyota Gazoo Racing, asociada en este caso de forma exclusiva a la tecnología híbrida enchufable. Desarrollada bajo los lineamientos estéticos y funcionales del concepto Functional Sports, la RAV4 GR-Sport introduce una puesta a punto específica para los componentes de la suspensión y la dirección asistida, sumando refuerzos estructurales adicionales en el chasis para incrementar la precisión en curvas y la estabilidad a altas velocidades.

Su identidad visual se diferencia de las opciones tradicionales por la adopción de una parrilla frontal con entramado unificado de diseño específico, pinzas de freno pintadas en color rojo, molduras exteriores con terminación negro brillante y un spoiler de mayores dimensiones sobre la luneta. En la cabina, la atmósfera deportiva se manifiesta a través de pedaleras de aluminio, levas sólidas tras el volante para el paso de marchas simuladas, costuras decorativas en color rojo y la inserción del logotipo GR en los apoyacabezas y en el radio inferior del volante.

Los valores de comercialización sugeridos al público por Toyota Argentina para el inicio de las operaciones comerciales de la nueva generación se estructuran de acuerdo con el siguiente esquema de cotizaciones oficiales: