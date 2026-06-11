Toyota a tasa 0%: nuevas líneas de crédito en junio para todos los modelos

Toyota Compañía Financiera amplía durante junio sus alternativas de financiación para toda la gama, con opciones de tasa 0%.

Toyota Compañía Financiera presenta nuevas propuestas de financiación para toda la gama de modelos. La oferta contempla una línea a tasa 0% de hasta $15.000.000 en 12 cuotas, junto con alternativas que permiten financiar hasta $25.000.000 en plazos de hasta 24 meses.

Además, se ofrecen líneas de crédito a 18 meses con una tasa de 9,9% y a 24 meses con tasa de 19% de interés. Estas nuevas opciones de financiamiento están disponibles en los 44 concesionarios de Toyota en todas las provincias del país.

Así es el Toyota Yaris Cross, la última novedad de la marca Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross El Yaris Cross ofrece dos opciones de motorización. La versión naftera (disponible en las versiones XLI, XEI y SEG) incorpora un motor 1.5L Dual VVT-i, de 4 cilindros en línea y 16 válvulas DOHC, ciclo Otto, con cadena de distribución. Este propulsor entrega 106 HP de potencia máxima y 138 Nm de torque máximo, y cuenta con inyección de combustible indirecta.

El motor se combina con una transmisión automática CVT con “Split Drive Gear System”, que habilita una conducción suave, sin interrupciones y con bajo nivel de ruido. Además, incluye levas al volante (solo en versiones SEG nafteras) y modos de conducción “Eco” y “Power” (a partir de las versiones XEI), que ajustan la respuesta del acelerador para priorizar eficiencia o una conducción más dinámica. Los consumos homologados son de 6,0 l/100 km en uso combinado, 5,3 l/100 km en uso extraurbano y 7,1 l/100 km en ciudad.

La mecánica híbrida (disponible en las versiones XEI y SEG) incorpora un sistema auto-recargable compuesto por dos motores: un motor naftero de 1.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC, ciclo Atkinson, con cadena de distribución y sistema VVT-i; y un motor eléctrico que trabaja en conjunto para generar una potencia total combinada de 111 HP.