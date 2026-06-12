Opel intensifica los ensayos de su monoplaza eléctrico de última generación con el propósito de optimizar los dos paquetes de flujo de aire que debutarán en el certamen.

Opel GSE Fórmula E Team acelera su desarrollo aerodinámico para la era GEN4

Opel GSE Fórmula E Team acelera su desarrollo aerodinámico para la era GEN4

Opel GSE Fórmula E Team acelera su desarrollo aerodinámico para la era GEN4

El Opel GSE Fórmula E Team formalizó el despliegue de sus fases de desarrollo técnico en el túnel de viento para preparar su ingreso oficial al campeonato mundial de vehículos eléctricos, coincidiendo con el inicio de la exigente era reglamentaria GEN4.

La escudería concentra sus esfuerzos en el análisis milimétrico del comportamiento del monoplaza Opel GSE 27FE, una plataforma que demandará estándares de precisión muy superiores debido al incremento radical de las prestaciones y a la introducción de normativas técnicas inéditas en la categoría.

La campaña en el túnel de viento forma parte de una planificación de ingeniería integrada que busca anticipar los escenarios de puesta a punto antes de iniciar las jornadas de pruebas en pista. Al ensayar sobre una cinta transportadora automatizada con flujos de aire constantes, los técnicos logran validar las simulaciones computacionales y medir variables de estabilidad que resultan imperceptibles o difíciles de aislar en los circuitos, determinando márgenes de rendimiento que definirán el éxito en las décimas de segundo de la competencia.

Opel GSE Fórmula E Team acelera su desarrollo aerodinámico para la era GEN4 Opel GSE Fórmula E Team acelera su desarrollo aerodinámico para la era GEN4 Opel La revolución de la era GEN4: Salto a los 600 kW de potencia El reglamento técnico que da vida a la cuarta generación de monoplazas modifica por completo los parámetros de conducción y las demandas de agarre respecto de las normativas precedentes. Los principales cambios de ingeniería se centran en los siguientes apartados:

Rendimiento del tren motriz: La potencia máxima experimenta un incremento sustancial, escalando desde los 350 kW previos hasta alcanzar un valor de 600 kW (816 CV) .

Esquema cinemático: Incorpora por primera vez un sistema de tracción integral permanente (AWD) , permitiendo que el eje delantero colabore activamente en la entrega de fuerza y no solo en la recuperación energética.

Registros de aceleración: Las nuevas capacidades de entrega de energía permiten cubrir el sprint de 0 a 100 km/h en un tiempo inferior a los dos segundos. Para administrar semejante nivel de prestaciones, la categoría implementará por primera vez dos configuraciones aerodinámicas diferenciadas para un mismo evento. El primer paquete técnico está concebido para mitigar la resistencia al avance durante el desarrollo de la carrera, favoreciendo la gestión de la energía de la batería, mientras que el segundo esquema incrementa la carga aerodinámica sobre ambos ejes para maximizar la velocidad de paso por curva en las sesiones de clasificación.