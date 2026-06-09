Toyota bZ4X en Argentina: lanzamiento, características y precio del SUV 100% eléctrico

Toyota formalizó el lanzamiento del Toyota bZ4X , hito que marca la introducción del primer vehículo impulsado de forma íntegra por batería (BEV) de la marca en el mercado nacional. Este utilitario deportivo compacto, perteneciente a la familia global bZ, representa la consolidación local de la estrategia de tecnologías múltiples promovida por la corporación.

El modelo arriba al país precedido por su despliegue comercial en plazas de Europa, Asia y América del Norte, capitalizando el conocimiento técnico acumulado por la automotriz desde la creación de su división de desarrollo eléctrico a principios de la década de 1990.

La estructura del vehículo se cimenta sobre la plataforma e-TNGA , una arquitectura modular concebida exclusivamente para modelos alimentados por batería. Esta configuración técnica permite situar el paquete de celdas en la sección inferior del chasis, entre ambos ejes viales, logrando un centro de gravedad notablemente bajo y una distribución de pesos simétrica que optimiza el comportamiento dinámico. El diseño estructural cuenta además con zonas de deformación programada específicas destinadas a disipar la energía de los impactos, resguardando la integridad física de las celdas ante colisiones periféricas.

La fisonomía exterior del bZ4X adopta las directrices estéticas contemporáneas de la firma japonesa, conjugando trazos marcados con soluciones de ingeniería orientadas a mitigar la resistencia del aire:

Las proporciones exteriores del SUV se definen por una longitud total de 4.690 mm, una distancia entre ejes extendida de 2.850 mm y una despeje libre con respecto al suelo de 200 mm, otorgándole una habitabilidad destacada en las plazas traseras y una postura sólida en carretera.

Detalles de carrocería: De perfil exhibe pasarruedas plásticos en negro brillante, llantas de aleación con diseño aerodinámico cerrado y un esquema de pintura bitono con el techo oscurecido aplicado a toda la paleta disponible.

Eficiencia del flujo de aire: Incorpora una grilla inferior activa, deflectores en los extremos de la defensa y un alerón partido sobre el remate posterior que canalizan el aire de forma eficiente, disminuyendo el gasto energético general.

Frontal tecnológico: Utiliza el concepto de diseño frontal denominado, caracterizado por líneas esculpidas bien definidas, ópticas LED principales dispuestas en una franja baja y luces de marcha diurna unificadas mediante una moldura transversal superior.

El bZ4X recurre a un esquema de propulsión compuesto por dos motores eléctricos síncronos independientes, ubicados de forma transversal sobre cada uno de los ejes del vehículo para configurar un sistema de tracción integral permanente (AWD). El rendimiento consolidado de los impulsores mecánicos entrega los siguientes registros:

Potencia máxima: Desarrolla un valor de 343 CV .

Capacidad de aceleración: Logra cubrir el sprint de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos .

Parámetros de consumo: Registra una tasa de eficiencia energética media de 12,8 kWh por cada 100 kilómetros recorridos.

A diferencia de otros desarrollos del sector orientados únicamente al uso vial urbano, las capacidades del bZ4X contemplan incursiones sobre terrenos de complejidad media. El sistema de tracción gestiona la entrega de torque mediante el selector multiterreno X-MODE, un programa específico para superficies de adherencia crítica que dispone de los modos "Tierra/Nieve" y "Barro/Nieve profunda". El módulo todoterreno se complementa con el control de descenso en pendientes (DAC) y un asistente de tracción de baja velocidad encargado de mitigar el patinamiento de las ruedas sobre firmes sueltos.

Gestión de la batería, autonomía y esquemas de recarga

Los motores eléctricos reciben el suministro energético de un paquete de baterías de ion-litio con una capacidad total de 73,1 kWh, que le confiere una autonomía homologada de hasta 480 kilómetros con un ciclo de carga completo. El acumulador integra un sistema de gestión térmica mediante refrigeración por líquido que mantiene las celdas en rangos óptimos de temperatura de trabajo, resguardando la vida útil del componente y estabilizando la velocidad de transferencia energética durante las sesiones de reabastecimiento.

El vehículo se comercializa acompañado por un cargador de emergencia diseñado para conectarse de modo directo a redes domésticas estándar de 220V. De forma complementaria, la marca ofrece cargadores de pared con potencias de 7 kW y 22 kW como accesorios oficiales, variando los tiempos de regeneración según el tipo de infraestructura eléctrica instalada:

Red Monofásica (7 kW de potencia): Demanda un tiempo estimado de 10,4 horas para completar la carga de la batería partiendo desde cero.

Red Trifásica (22 kW de potencia): El período de detención para un llenado total se reduce significativamente hasta las 3,3 horas.

Toyota bZ4X Toyota bZ4X Toyota

La propuesta comercial del Toyota bZ4X en el territorio nacional se articula bajo una única especificación de equipamiento y tracción, disponible en una gama cromática bitono que contempla las opciones Blanco Perlado, Gris Oscuro Metalizado, Azul Oscuro Metalizado y Rojo Metalizado. El precio oficial sugerido al público ha sido fijado por la compañía en 73.900 dólares estadounidenses.