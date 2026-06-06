Todo sobre el Toyota TR LH2: el coche de carreras a hidrógeno que rodará en Le Mans
El Toyota a hidrógeno compartirá espacio con las muestras tecnológicas de la zona de exposición antes del inicio oficial de la edición noventa y cuatro de la tradicional prueba francesa.
Toyota Racing formalizó los detalles organizativos para la realización de la primera demostración pública de su prototipo de competición TR LH2, un vehículo de carreras impulsado por un motor de combustión interna alimentado con hidrógeno líquido.
La exhibición se llevará a cabo en las instalaciones del circuito de la Sarthe en el marco de las actividades oficiales de la 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans. El objetivo de la corporación japonesa con este despliegue técnico consiste en acelerar la validación y el desarrollo de tecnologías de propulsión alternativas con miras a la futura creación de categorías específicas de cero emisiones en el automovilismo de resistencia.
El prototipo TR LH2 se estructuró empleando la misma base de chasis que los bólidos TR010 Hybrid de la escudería, unidades que asumirán la representación de la marca en la competencia principal de la carrera los días 13 y 14 de junio.
El cronograma de salidas a pista pautado para la unidad experimental contempla dos tandas de rodaje para que el público asista al desempeño dinámico y al sonido característico de esta mecánica: la primera sesión se ejecutará el jueves 11 de junio a partir de las 12:50 horas, mientras que la segunda intervención tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 12:45 horas, en la antesala de la largada de la prueba clásica francesa.
Evolución de la tecnología de hidrógeno: De la Super Taikyu al Rally Mundial
La construcción del prototipo actual es el resultado de un proceso de ensayos en condiciones de alta exigencia que la automotriz inició en diferentes disciplinas del deporte motor internacional, migrando de los compuestos gaseosos hacia el almacenamiento criogénico líquido:
Paso inicial en turismos (2021-2023): Los desarrollos en pista comenzaron junto a la estructura Rookie Racing en la serie japonesa Super Taikyu empleando el modelo ORC Rookie GR Corolla H2 Concept. Dicho utilitario deportivo empleó hidrógeno en estado gaseoso desde la temporada 2021, sirviendo de base para la introducción de las primeras configuraciones de almacenamiento de líquido licuado en el transcurso del año 2023.
Ensayos en el Campeonato Mundial de Rally (WRC): La viabilidad del compuesto en los caminos de tierra y asfalto se testeó originalmente en 2022 mediante pasadas de exhibición del GR Yaris H2 en el Rally de Ypres. La evolución de los componentes electrónicos y mecánicos se validó de forma sucesiva con el GR Yaris Rally2 H2 Concept en los recorridos del Rally de Finlandia de la temporada pasada y en el reciente Rally de Montecarlo.
Hitos previos en el circuito de la Sarthe: La marca ya había completado una vuelta demostrativa a la pista francesa en 2023 con el Corolla de la serie japonesa, oportunidad en la que exhibió de modo estático el GR H2 Racing Concept. El año pasado, la división deportiva dio un paso intermedio al revelar en este mismo escenario el GR LH2 Racing Concept, el antecedente directo de la unidad que rodará de forma efectiva en la presente edición.
Exposición estática en el espacio Hydrogen Village
Antes de iniciar los giros de demostración sobre la cinta asfáltica del trazado, el TR LH2 permanecerá a disposición de los aficionados e ingenieros del sector automotor dentro del área de exhibición denominada Hydrogen Village.