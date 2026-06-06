Todo sobre el Toyota TR LH2: el coche de carreras a hidrógeno que rodará en Le Mans

El Toyota a hidrógeno compartirá espacio con las muestras tecnológicas de la zona de exposición antes del inicio oficial de la edición noventa y cuatro de la tradicional prueba francesa.

Toyota Racing formalizó los detalles organizativos para la realización de la primera demostración pública de su prototipo de competición TR LH2, un vehículo de carreras impulsado por un motor de combustión interna alimentado con hidrógeno líquido.

La exhibición se llevará a cabo en las instalaciones del circuito de la Sarthe en el marco de las actividades oficiales de la 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans. El objetivo de la corporación japonesa con este despliegue técnico consiste en acelerar la validación y el desarrollo de tecnologías de propulsión alternativas con miras a la futura creación de categorías específicas de cero emisiones en el automovilismo de resistencia.

El prototipo TR LH2 se estructuró empleando la misma base de chasis que los bólidos TR010 Hybrid de la escudería, unidades que asumirán la representación de la marca en la competencia principal de la carrera los días 13 y 14 de junio.

El cronograma de salidas a pista pautado para la unidad experimental contempla dos tandas de rodaje para que el público asista al desempeño dinámico y al sonido característico de esta mecánica: la primera sesión se ejecutará el jueves 11 de junio a partir de las 12:50 horas, mientras que la segunda intervención tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 12:45 horas, en la antesala de la largada de la prueba clásica francesa.

Toyota TR LH2 Toyota TR LH2 Toyota Evolución de la tecnología de hidrógeno: De la Super Taikyu al Rally Mundial La construcción del prototipo actual es el resultado de un proceso de ensayos en condiciones de alta exigencia que la automotriz inició en diferentes disciplinas del deporte motor internacional, migrando de los compuestos gaseosos hacia el almacenamiento criogénico líquido: