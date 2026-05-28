Carlos Sainz hizo historia con Ford y Loeb mete presión en el Desafío Ruta 40

El Desafío Ruta 40 YPF entró en su tramo decisivo y dejó una jornada cargada de emociones en autos, quads y motos. Carlos Sainz logró una victoria histórica para Ford, Sébastien Loeb continúa acercándose al podio y en motos Tosha Schareina alcanzó una marca impresionante dentro del Mundial de Rally Raid.

Carlos Sainz fue el gran protagonista del día en la categoría autos. El español se quedó con la victoria de etapa tras superar por apenas 30 segundos al polaco Eryk Goczal, en una definición muy ajustada sobre los caminos argentinos.

El éxito tuvo un valor doble para el “Matador”: fue su primera victoria con Ford desde su llegada al proyecto de rally raid y también representó el primer triunfo de la marca estadounidense en toda la historia del Desafío Ruta 40 YPF.

La actuación de Sainz confirmó el crecimiento del Ford Raptor T1+ y volvió a demostrar la enorme jerarquía del multicampeón español en competencias extremas.

Loeb sigue remontando y sueña con el podio

Otro de los nombres fuertes de la jornada fue Sébastien Loeb. El francés mantiene una evolución constante dentro de la competencia y ya se metió de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

Su progresión etapa por etapa refleja claramente su remontada:

Noveno en la etapa 1

Octavo en la etapa 2

Quinto en la etapa 3

Cuarto en la etapa 4

Gracias a ese crecimiento, Loeb quedó a solo 3 minutos y 31 segundos de Henk Lategan, quien ocupa el tercer lugar de la clasificación general. Además, está a 5’17” de Nasser Al Attiyah y a 5’24” del líder Seth Quintero.

Con el cierre de la competencia cada vez más cerca, el francés aparece como uno de los grandes candidatos a dar el golpe final en Argentina.

Schareina sigue haciendo historia en motos

En motos, Tosha Schareina volvió a destacarse al conseguir su 25ª victoria dentro de la clase RallyGP del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

El español quedó ahora a solo siete triunfos del récord histórico que pertenece a Daniel Sanders, quien acumula 32 victorias en la categoría.

Además, el triunfo significó la victoria número 30 para España y la número 73 para Honda dentro de la clase RallyGP, consolidando el dominio histórico de la marca japonesa en el campeonato mundial.

general motos

Kanopkinas domina en quads

En la categoría quads, Antanas Kanopkinas volvió a ser el más rápido del día con el equipo CFMoto Thunder y consiguió su tercera victoria de etapa consecutiva.

Sin embargo, el piloto ya no tiene chances de pelear por la clasificación general tras haber abandonado en la primera etapa.

Por otro lado, el argentino Lucas Domínguez seguía liderando la clasificación general al pasar por el kilómetro 258, el último punto de control registrado. Se esperaba su llegada a San Juan en las horas siguientes para confirmar su posición al frente de la competencia.

GENERAL ETAPA4QUADS

El cierre del Desafío Ruta 40

El Desafío Ruta 40 finalizará este viernes 29 de mayo de 2026 con la disputa de la quinta y última etapa de la competencia. La jornada comenzará en Albardón, provincia de San Juan, y recorrerá distintos sectores hasta llegar a Jáchal, en un último desafío que definirá las posiciones finales del rally.

Luego de la etapa decisiva, la competencia tendrá su cierre oficial con la ceremonia de premiación, que se realizará desde las 17:00 en la Plaza 25 de Mayo de San Juan, donde pilotos y equipos celebrarán el final de una nueva edición del rally raid más importante de Argentina.