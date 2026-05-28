River hace cuentas: cuánto dinero podría recibir por la venta de Julián Álvarez al Barcelona

La posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona ya no aparece solamente como un rumor de mercado en Europa. En España aseguran que el delantero argentino alcanzó un acuerdo contractual con el club catalán y que ahora resta resolver el aspecto más complejo de la operación: la negociación con Atlético de Madrid.

La noticia repercutió rápidamente en el fútbol argentino y especialmente en River Plate . No solo por el vínculo emocional entre el club y uno de los futbolistas más importantes surgidos de su cantera en los últimos años, sino también por el impacto económico que podría generar una transferencia de semejante magnitud.

Según trascendió, Atlético de Madrid pediría alrededor de 150 millones de euros para sentarse a negociar por el campeón del mundo. Una cifra gigantesca que convertiría la operación en una de las ventas más impactantes del mercado europeo y que, además, podría representar un ingreso millonario para el club de Núñez.

De acuerdo con las versiones que llegan desde España, ya existió una reunión clave entre Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez , y Deco, director deportivo del conjunto catalán. En ese encuentro, Barcelona habría dejado en claro que considera al argentino una pieza fundamental para encabezar su nuevo proyecto deportivo.

La intención del club catalán es sumar una figura de peso internacional para liderar la renovación ofensiva y el nombre de la Araña aparece entre las prioridades absolutas. Sin embargo, el gran obstáculo sigue siendo Atlético de Madrid .

El equipo dirigido por Diego Simeone no tiene intención de negociar fácilmente a uno de sus futbolistas más importantes. Hace menos de dos años desembolsó más de 75 millones de euros para incorporarlo desde Manchester City y entienden que su valor actual se multiplicó gracias a su crecimiento deportivo.

Además del interés del Barcelona, otros gigantes europeos como PSG y Arsenal también siguen de cerca la situación del delantero argentino, algo que fortalece todavía más la posición del club madrileño en una eventual negociación.

julián álvarez Julián Álvarez se acerca al Barcelona y River saca cuentas. EFE

En medio de ese escenario aparece River, siguiendo atentamente cada avance.

La cifra millonaria que podría ingresar a Núñez

Aunque River ya no posee porcentaje del pase de Julián Álvarez, sí conserva derechos económicos vinculados a su formación gracias al mecanismo de solidaridad implementado por FIFA. Esta normativa establece que el 5% de cualquier transferencia internacional debe repartirse entre los clubes que participaron en el desarrollo del futbolista entre los 12 y los 23 años.

El porcentaje se distribuye de manera proporcional según la edad y el tiempo de permanencia en cada institución. Entre los 12 y los 15 años corresponde un 0,25% por temporada, mientras que desde los 16 hasta los 23 el porcentaje asciende al 0,5% anual.

Julián llegó a River con 15 años desde el Club Atlético Calchín y permaneció en Núñez hasta su venta al Manchester City en 2022, cuando ya tenía 22 años. Por esa razón, River posee un porcentaje exacto del 3,75% sobre el monto total correspondiente al mecanismo solidario. El resto le corresponde al club cordobés donde el delantero dio sus primeros pasos.

Si la transferencia finalmente se realiza por 150 millones de euros fijos, el club de Núñez podría recibir aproximadamente 5,6 millones de euros.

Para el fútbol argentino, semejante cifra representa muchísimo dinero incluso tratándose de una institución acostumbrada a realizar ventas importantes en los últimos mercados de pases.