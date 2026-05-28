El Chacho Coudet y una tajante respuesta sobre el futuro de Juanfer Quintero en River

Después de la clasificación a octavos de la Sudamericana, Coudet salió al cruce de los rumores que hablaban de una mala relación con Juanfer Quintero.

Eduardo Coudet salió a desmentir los rumores sobre una supuesta pelea con Juan Fernando Quintero luego de la derrota de River Plate frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura.

Tras la goleada 3-0 ante Blooming por la Copa Sudamericana, el Chacho fue consultado en conferencia por la situación del colombiano y respondió con firmeza ante las versiones que circularon en los últimos días.

“Tenemos una gran relación, una hora y media charlamos el lunes en mi oficina. Es uno de los jugadores con los que más hablo desde que llegué y me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál es el objetivo", expresó el DT.

Coudet habló sobre la situación de Juanfer Quintero y negó una pelea Coudet desmintió una pelea con Juanfer Quintero Coudet desmintió una pelea con Juanfer Quintero. DSports El entrenador también aclaró que la ausencia de Quintero frente a Blooming ya estaba prevista desde antes de la final perdida contra Belgrano. "Desde el jueves pasado sabíamos que no iba a estar en este partido. Hemos charlado y se sabía", explicó.

Además, Coudet aseguró que no tendría sentido ocultar un conflicto interno si realmente existiera. "Si tuviera una mala relación, no se podría ocultar. Pasamos de una charla de todo con alguien que tengo una buena relación, a amanecer con una ruptura de todo. No lo entendí", afirmó.