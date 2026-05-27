Independiente Rivadavia hizo historia en Bolivia y cerró como el mejor argentino de la fase de grupos
Independiente Rivadavia venció 3-1 a Bolívar, lo eliminó y cerró la fase de grupos como uno de los mejores equipos del torneo.
Independiente Rivadavia escribió otra página inolvidable en la Copa Libertadores y consiguió un triunfazo histórico en Bolivia. La Lepra derrotó 3 a 1 a Club Bolívar en Santa Cruz de la Sierra y cerró una fase de grupos memorable, demostrando su jerarquía internacional.
El equipo mendocino había comenzado arriba en el marcador gracias a un gran tanto de Leonel Bucca, que aprovechó la situación más clara del partido para poner el 1 a 0 parcial.
Sin embargo, Bolívar reaccionó rápido y encontró el empate por intermedio de Robson, que volvió a meter en partido al conjunto boliviano.
Villa destrabó el partido en el descuento
Cuando el empate parecía definitivo, apareció toda la jerarquía de Sebastián Villa. El colombiano aprovechó una contra letal en tiempo de descuento y definió con categoría para marcar el 2 a 1 y desatar el festejo azul en Bolivia.
El gol golpeó anímicamente a Bolívar y la Lepra fue por más.
Diego Crego liquidó la historia
Ya con el conjunto boliviano totalmente lanzado al ataque, Independiente encontró espacios y terminó liquidando el encuentro gracias a Diego Crego, que marcó el 3 a 1 definitivo para sellar una noche histórica para el equipo mendocino.
El triunfo no solo le permitió a la Lepra cerrar una actuación brillante fuera del país -terminó como el mejor equipo argentino de la fase de grupos-, sino que además dejó eliminado a Bolívar de la Copa Libertadores.
La Lepra sigue haciendo historia
Con personalidad, contundencia y un enorme nivel colectivo, Independiente Rivadavia continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones de la Copa Libertadores.