¿Error de Berti o jugada pensada? La amarilla de Florentín abre el debate en Independiente Rivadavia

La clasificación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores dejó una situación que rápidamente abrió el debate entre los hinchas: ¿Alfredo Berti se equivocó o sabe algo que todavía no trascendió?

El foco está puesto en José Florentín y Matías Fernández , quienes llegaron al partido ante Bolívar con dos tarjetas amarillas acumuladas. Ambos estaban al límite y una nueva amonestación los dejaba automáticamente afuera del encuentro de ida de los octavos de final.

Finalmente, Florentín fue amonestado y deberá cumplir una fecha de suspensión justo en el primer cruce eliminatorio de la Copa.

La discusión nace porque Berti decidió igualmente poner en cancha a dos futbolistas condicionados, sabiendo que el riesgo era altísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que Independiente ya tenía asegurado el primer puesto del grupo y que el partido servía principalmente para intentar terminar como el mejor primero de toda la Copa.

La situación de Florentín es todavía más particular por un detalle clave: los octavos de final se jugarán después del Mundial y antes de esa instancia se abrirá el mercado de pases.

Es decir, existe la posibilidad concreta de que el mediocampista paraguayo ya no continúe en la Lepra para ese entonces.

¿La suspensión “limpia” una salida?

Ahí aparece la gran especulación.

Si Florentín termina siendo transferido en este mercado, la sanción podría cumplirse igualmente aunque el jugador ya no siga en Independiente. Por eso, algunos entienden que el cuerpo técnico priorizó utilizarlo ahora sin preocuparse demasiado por perderlo más adelante.

Claro que también existe la otra mirada: que simplemente fue un riesgo innecesario de Berti en un partido donde el objetivo principal ya estaba cumplido.

Lo concreto es que Florentín no estará en la ida de octavos… si es que para ese momento todavía sigue vistiendo la camiseta azul.