River goleó 3-0 a Blooming en el Monumental y se clasificó primero de su grupo en la Sudamericana

Con goles de Maxi Salas, Fausto Vera y el pibe Silva, River derrotó al débil Blooming y pasó a octavos de final siendo el mejor del grupo H de la Sudamericana.

Tuvo revancha. Tras fallar el penal en el primer tiempo, Maxi Salas abrió el camino de la goleada de River en el complemento.

En un Monumental que no lució en su máxima capacidad, River goleó 3-0 a Blooming por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, se adjudicó la zona y clasificó de manera directa a los octavos de final del segundo certamen en importancia a nivel continental.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo un primer tiempo incómodo, en el que Maximiliano Salas falló un penal a los 10 minutos, luego de estrellar su remate contra el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada. River dominó la posesión, pero se fue al descanso igualado sin goles y con silbidos de parte del público.

En el complemento, el Millonario logró quebrar el partido: Salas abrió el marcador a los 11 minutos, tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta; Fausto Vera amplió de penal a los 27, luego de una infracción de Matías Abisab sobre Joaquín Freitas revisada por el VAR; y Lucas Silva selló el 3-0 a los 38, con un remate desde afuera del área.

A los 9 minutos del primer tiempo, el defensor Enoumba lo bajó a Galván en el área y el árbitro peruano Pérez Gutiérrez no dudó y sancionó la pena máxima. El penal ejecutado por Maxi Salas, cruzado, se estrelló en el caño izquierdo del arco defendido por Almada.

El penal errado por Maxi Salas Maxi Salas erró un penal frente a Blooming Maxi Salas erró un penal frente a Blooming. ESPN