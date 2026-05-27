River goleó 3-0 a Blooming en el Monumental y se clasificó primero de su grupo en la Sudamericana
Con goles de Maxi Salas, Fausto Vera y el pibe Silva, River derrotó al débil Blooming y pasó a octavos de final siendo el mejor del grupo H de la Sudamericana.
En un Monumental que no lució en su máxima capacidad, River goleó 3-0 a Blooming por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, se adjudicó la zona y clasificó de manera directa a los octavos de final del segundo certamen en importancia a nivel continental.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo un primer tiempo incómodo, en el que Maximiliano Salas falló un penal a los 10 minutos, luego de estrellar su remate contra el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada. River dominó la posesión, pero se fue al descanso igualado sin goles y con silbidos de parte del público.
En el complemento, el Millonario logró quebrar el partido: Salas abrió el marcador a los 11 minutos, tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta; Fausto Vera amplió de penal a los 27, luego de una infracción de Matías Abisab sobre Joaquín Freitas revisada por el VAR; y Lucas Silva selló el 3-0 a los 38, con un remate desde afuera del área.
A los 9 minutos del primer tiempo, el defensor Enoumba lo bajó a Galván en el área y el árbitro peruano Pérez Gutiérrez no dudó y sancionó la pena máxima. El penal ejecutado por Maxi Salas, cruzado, se estrelló en el caño izquierdo del arco defendido por Almada.
El penal errado por Maxi Salas
A los 12' del complemento, tras una gran salida de Martínez Quarta para Maxi Salas, que definió débil pero, ante una floja respuesta del arquero Almada, abrió el marcador.
Maxi Salas tuvo revancha y abrió el marcador para River
Fausto Vera marcó el 2-0 de tiro penal
El pibe Silva marcó un golazo para el 3-0 de River
Con este resultado, River cerró el Grupo H con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates, y quedó por delante de RB Bragantino, que finalizó segundo con 10 unidades y jugará el repechaje previo a octavos. Blooming terminó último, con apenas un punto.
Fuente: NA.