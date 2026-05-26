Conmebol sancionó a Boca a horas del partido decisivo contra Universidad Católica

Boca Juniors recibió tres duros castigos de la Conmebol justo antes de jugar la "final" ante los Cruzados por la Copa Libertadores. El fuerte motivo.

En medio de la previa de la “final” que jugará Boca ante Universidad Católica por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, cayó una noticia que llamó la atención: la Conmebol oficializó dos sanciones económicas contra el Xeneize por lo ocurrido en el partido frente a Cruzeiro (1-1), disputado el pasado 28 de abril en el Mineirao.

El episodio en cuestión tiene relación directa con el hincha xeneize que fue detenido en Belo Horizonte tras realizar gestos racistas contra los fanáticos del club brasileño. A raíz de ese hecho, el máximo ente sudamericano actuó de oficio y ya formalizó los castigos.

Las 3 sanciones que la Conmebol le aplicó a Boca La multa más importante asciende a 100 mil dólares y está vinculada a una infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario por dichos actos discriminatorios. La otra sanción fue considerablemente menor: 5 mil dólares por incumplir el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol.

Hinchada de Boca vs Cruzeiro en Belo Horizonte Copa Libertadores 2026 EFE

En este caso, el motivo fue la ausencia de futbolistas seleccionados para las entrevistas oficiales posteriores al partido frente a Cruzeiro, que terminó en escándalo. Las dos multas serán debitadas directamente de los ingresos que el equipo argentino recibe por derechos televisivos y patrocinio de los torneos organizados por el ente rector.