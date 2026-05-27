El arquero que interesa en Boca fue campeón en Europa y sueña con el Mundial 2026

Walter Benítez vive un cierre de temporada soñado. El arquero argentino se consagró campeón de la UEFA Conference League con Crystal Palace y, al mismo tiempo, vuelve a aparecer en el radar de Boca Juniors .

El conjunto inglés derrotó 1-0 a Rayo Vallecano en la final y levantó el primer título internacional de su historia. Benítez estuvo en el banco de suplentes, aunque igualmente celebró una consagración histórica para el club inglés.

Además del título europeo, el arquero de 33 años integra la prelista de 55 futbolistas confeccionada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 . Sin embargo, su presencia entre los 26 convocados parece complicada debido a la poca continuidad que tuvo durante la temporada.

Walter Benítez debutó con la Selección argentina el 26 de marzo de 2024, en el amistoso ante Costa Rica, que Argentina ganó 3 a 1 en Los Ángeles, durante una gira por Estados Unidos.

Benítez disputó apenas tres encuentros en la Conference League y solo uno en la Premier League. Aun así, sigue siendo bien considerado por Scaloni, que incluso lo hizo debutar en la Selección argentina en marzo de 2024 durante un amistoso frente a Costa Rica.

Mientras tanto, en Boca siguen atentos a su situación contractual. La lesión ligamentaria de Agustín Marchesin hizo que el Consejo de Fútbol vuelva a analizar alternativas para el arco y el nombre de Benítez aparece como una opción concreta. Además, el arquero comparte representante con Marcos Rojo y Ander Herrera, un detalle que podría facilitar futuras negociaciones.

El gesto de Walter Benítez con Batalla luego de ganar la Conference League

Embed GESTOS QUE SI: mientras sus compañeros de Crystal Palace festejaban por la consagración en la #UECL, Walter Benítez se acercó a saludar a su compatriota Augusto Batalla.Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/thSEKf0a1R — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2026

Tras la final europea, Benítez también protagonizó un gesto que fue muy valorado. Luego del pitazo final se acercó a consolar a Augusto Batalla, quien quedó muy golpeado por el error que derivó en el gol del título para Crystal Palace.